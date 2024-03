Ma van a nemzetközi nőnap

A nemzetközi nőnapot világszerte március 8-án ünneplik. Ezen a napon minden figyelem a nők érdemeire irányul, az élet minden területén.

A nőnap megalapítója egy német szociáldemokrata harcos, Clara Zetkin volt. Elgondolása szerint a nők és a munkásosztály emancipációja elválaszthatatlan egymástól.

Egyes feltételezések szerint március 8-a az 1857-es New Yorki textilipari munkásnők sztrájkjának állít emléket. Mások szerint pedig arra az eseményre kell emlékeznünk, amikor 1908-ban New Yorkban, egy üzemben keletkező tűzvészben 129 munkásnő vesztette életét. Bármelyik eseményre is kell emlékeznünk, mára már más indokkal magyarázzuk a nőnap jogosultságát.

Míg kezdetben a nők választójogainak kivívása volt a legfőbb célkitűzés. addig ma a nők jogainak az eddiginél nagyobb mértékű biztosítása áll a női mozgalmak középpontjában.

Napjainkban a világ számos országában megünneplik a nemzetközi nőnapot. Valahol virágcsokrokkal, bókokkal elhalmozva méltatják a szebbik nemet. Valahol pedig tüntetéseket rendeznek a nők jogainak, egyenrangúságának elismeréséért. Továbbá a nők elleni diszkrimináció és erőszak elleni küzdelemre hívják fel a figyelmet.

Az első nemzetközi nőnapot 1911-ben tartották. Ekkor a nők választójogaik kivívásáért vonultak az utcára. Ukrajna 1917-ben, még csatlakozott a kezdeményezéshez.

