Ma van Szent Mihály napja

A szeptemberi jeles napok közül kiemelkedik Szent Mihály napja. E napot a gazdasági év fordulójaként tartották számon az állattartók, és a Szent György-napkor legelőre hajtott állatokat ilyenkor hajtották vissza. A pásztorok elszámoltatásának, szegődtetésének időpontja volt.

Szent Mihály arkangyal ünnepe

Az első évezred fordulóján lett az egyház ősi oltalmazója mellett a halottak szószólója is, a túlvilágra költöző lélek kísérőtársa, kalauza, bírája. Az Utolsó Ítélet angyalaként a lélek jó és gonosz cselekedeteit mérlegeli. Innen ered halottszállító saroglya Szent Mihály lova elnevezése. A középkori Magyarországon Szent István korától nagy kultusza volt.



Ezzel a nappal kezdődött az ún. kisfarsang ideje, a lakodalmak őszi időszaka, amely Katalin napjáig (november 25-ig) tartott. Szent Mihály napja a gazdasági év fordulója. A Szent György napkor legelőre hajtott állatokat ilyenkor hajtották haza. Ez a nap a pásztorok elszámoltatásának, szegődtetésének, valamint a cselédfogás időpontja is volt.



A Bács megyei Topolyán, ha valaki arra kényszerült, hogy költözködjék, azt mondták neki: “No ennek is már Szent Mihály van”. A gyergyói pásztorok pl. Szent Mihály napján tartották a farkasünnepet, hogy a csordát a hazatérés idejére megvédjék a farkasok kártételeitől. Göcsejben azt tartották, hogy annak, aki Szent Mihály napján mosott, kisebesedett a keze, aki pedig mángorolt, annak a háza felett egész éven dörögve pihentek a fellegek.



Sokféle időjárással kapcsolatos szólás, közmondás ismeretes Szent Mihály napra vonatkozóan:

Szent Mihály öltöztet, Szent György vetkőztet.

Ha Szent Mihály napján még itt van a fecske, karácsonyig vígan legelhet a kecske.

Szent Mihály lova deres, behozza a telet.

Szent Mihálykor keleti szél igen kemény telet ígér.

Aki Szent Mihály-nap után szalmakalapban jár, attól nem kérek tanácsot!

Szent Mihály nap után harapófogóval sem lehet kihúzni a füvet.

Szent Mihály nap után a hal a víz fenekére húzódik, nincs többé halfogás.

Szent Mihály nap után megszűnik a mézelés.

A Mihály napi mennydörgés szép őszt, de kemény telet jelent.

Szent Mihály-nap után egy icce víz, két icce sár.

Ha Mihály éjszakáján összefekszik a birka, akkor nagy tél lesz, ha pedig szét, akkor enyhe.

Mihály-napi vásár

Ezen a napon sok helyen tartottak vásárt. Ilyenkor szerezték be az emberek a téli holmit. Egész Magyarországon emlékezetesek voltak a szentmihályi vásárok. A távolabbi helyekről akkor még lovas kocsival, vagy ökrös szekérrel mentek a vásárba. Így árultak a vargák, a csizmadiák, a kádárok, a szíjártók, a szűrszabók stb. Sok árus mondókával csalogatta a vevőket. De nemcsak azért mentek a vásárba, hogy megvegyék, amire szükségük van. Ez szórakozást, ismerkedést, hírszerzést is jelentett az embereknek.

