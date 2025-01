Macskák vegán étrenden?

Azok a macskás gazdik, akik növényi alapú étrenddel táplálják kedvencüket, kevesebb állatorvosi látogatásról és gyógyszerhasználatról számoltak be.

Salátát evő ragadozó?

A macskák, tanúsítják a tulajdonosok, született ragadozók, és evolúciós történelmük nagy részében szinte teljes egészében húsalapú étrendet élveztek. A friss kutatások azonban azt sugallják, hogy a vegán étrend nemcsak biztonságos a kedvtelésből tartott macskák számára, hanem egészségügyi előnyökkel is járhat.

Egy tanulmány megállapította, hogy a vegán étrenden tartott macskák tulajdonosai kevesebb állatorvosi látogatásról, és gyógyszerhasználatról számoltak be. Állítják, hogy állatorvosuk nagyobb valószínűséggel írja le macskájukat egészségesnek. „Az eredmények megnyugtatóak azoknak a tulajdonosoknak, akik alternatív étrendet fontolgatnak háziállataik számára” – mondták a kutatók.

„Biológiailag a macskáknak nem húsra van szükségük, hanem egy speciális tápanyagkészletre” – mondta Andrew Knight, a Winchesteri Egyetem professzora, a kutatás vezetője. „Nincs tudományos oka annak, hogy miért ne lehetne minden szükséges tápanyagot növényi adalékanyagokkal biztosítani.”

Az állateledel-előállításnak jelentős környezeti hatása van, és egyre több macska- és kutyatulajdonos érdeklődik az alternatív étrendek iránt.

Mi kell a macskának?

A macskáknak magas fehérjetartalmú étrendre van szükségük, amely tartalmaz bizonyos tápanyagokat, például a taurint, amelyek csak természetesen találhatók meg a húsban. Ezek a tápanyagok azonban szintetikusan előállíthatók vagy beszerezhetők bizonyos növényekből, és kiegészítőként hozzáadhatók a vegán étrendhez. Bizonyos esetekben a hús alapú élelmiszereket is ki kell egészíteni, mert a tápanyagok a feldolgozás során megsemmisülhetnek.

„Ugyanezeket a kiegészítőket használják a vegán ételekhez, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy táplálkozási szempontból egészségesek” – mondta Knight.

A Plos One folyóiratban megjelent tanulmány, több mint ezer macskatulajdonost kérdezett meg, akiknek körülbelül 9 százaléka számolt be arról, hogy macskáját vegán étrenddel eteti. Amikor 22 konkrét egészségügyi rendellenességről kérdezték őket, a húsalapú étrendet választó macskatartók 42 százaléka legalább egy betegségről számolt be, szemben a vegán étrendet követő macskák tulajdonosainak 37 százalékával. Összességében a „vegán macskák” minden egészségügyi mutatóban jobb eredményt értek el, bár ezek a különbségek statisztikailag nem voltak szignifikánsak.

Vegán macskák – óvatos következtetések

A kutatók nem tudták kizárni, hogy a macskák más módon jutottak húshoz, de azt mondták, hogy ez valószínűleg nem befolyásolja az eredményeket. „Ne felejtsük el, hogy a vegán étrenden élő macskák többsége benti macska.” – mondta Knight. „Nem mennek ki a szabadba vadászni.”

A Brit Állatorvosi Szövetség korábban figyelmeztetett arra, hogy a háziállatokat alternatív étrendre lehetne átállítani, de felülvizsgálják a lehetőséget. „A kedvtelésből tartott állatok tulajdonosai körében egyre nagyobb az érdeklődés a háziállatok alternatív étrendje iránt, és bár sok kutatás folyik különösen a vegán étrend hatásairól, hiányoznak a megbízható adatok, amelyek feltérképeznék ennek az étrendnek az egészségügyi következményeit az idő múlásával” – mondta Justine Shotton, az egyesület alelnöke. „A végső ajánlásig a kisállattartóknak mindenképpen beszélniük kell állatorvosukkal, ha kedvenceik étrendjének megváltoztatását fontolgatják.”

Forrás: HáziPatika