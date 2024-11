Márton napján, ha a lúd jégen jár….

A Pro Cultura Subcarpathica jelesnapi foglalkozást szervezett a Nagyberegi Tájházban. A november 12-i program résztvevője a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola beregszászi tánccsoportja volt. Az intézmény foglalkozásainak tematikája minden időszakban az adott jeles naphoz igazodik. Ezúttal Márton napja köré épült a program.

Az őszi ünnepkör egyik jeles alkalma a Márton-nap. Szent Márton napjához, november 11-hez számos magyar népszokás fűződik. A jeles nap egyrészt a gazdasági év fontos állomása volt egykor. Ekkor hajtották be a jószágot az istállóba, ekkor számoltak el a pásztorok, s Márton-napkor kérdezte meg a gazda a pásztort, hogy marad-e jövőre is? Az elszámoláskor leadott járandóságot néhol Márton adójaként emlegették.

Ugyanakkor ez az alkalom időjósló nap is a néphagyományban. Azt tartották, hogy ha jókedvű Márton, kemény tél lesz, és ha borús Márton, borongós tél várható. Márton-napi esőre fagy, szárazság következik – jósolták meg a Márton-napi időből. Egyes vidékeken úgy vélték, hogy márciusban olyan lesz az idő, mint a Márton napján. S mivel ez a nap többnyire ködös, innen ered hát az „Eljött Márton szürke lovon” mondás, ha havazott, „Márton fehér lovon nyargalt”. A karácsonyi időre is következtettek az e napi időből, mert „ha Márton napján a lúd jégre áll, karácsonykor sárban jár”.

Márton-napkor libát illik enni, mert „aki ludat nem eszik, egész évben éhezik” – tartja a mondás.

Szent Márton történetét, a jelesnapi szokásokat és mondókákat a fiatalok is megtanulták. A program elején ugyanis Szent Mártonról beszélgettek. Ezt követően gyermekjátékokat mutattak be a Tulipán Tanodások. Márton-napi dalokat, körjátékokat játszottak. A foglalkoztató teremben keletkezett jó hangulaton az áramszünet sem rontott. A gyerekek többnyire gyertyák fényénél ülték körbe a munkaasztalt. Lámpásokat készítettek, melyek fénye a jó cselekedetet szimbolizálja, de melegséget is sugároz.

A konyhában a kert terméseiből készült finomság. A tűzhelyen és annak sütőjében sütőtök készült, a kemencében pedig túróval töltött alma sült, amit a foglalkozás végén elfogyasztottak a táncosok.

A következő hetekben az adventi, majd a karácsonyi, ünnepi foglalkozások veszik kezdetüket.

A foglalkozás a Pro Cultura Subcarpathica szervezésében, a Hagyományok Háza Kárpátaljai Kirendeltségének szakmai partnerségével és a Csoóri Sándor Alap támogatásával valósulhatott meg.

Gál Adél

Kárpátalja.ma