Ma van a méhek világnapja

A méhek világnapját szlovén kezdeményezésre minden év május 20-án ünnepeljük.

1934-ben ezen a napon született az európai méhészet kiemelkedő alakja, az első osztrák méhészeti iskola egykori vezetője, Anton Jansa. Az ő méhészeti munkásságának állítanak emléket azzal, hogy születésnapjának dátuma lett a méhek világnapja.

A méhek a világ legfontosabb fajai közé tartoznak, példányszámuk azonban sajnos folyamatosan csökken.

Egy 2019-es tanulmány szerint tizenhat százalékkal apadt például csak a mézelő méhkolóniák száma.

De miért is ilyen fontosak a méhek? Ha kipusztulnak, az emberiség csak négy évvel élné túl az apró rovarok eltűnését – mondta Albert Einstein. És milyen igaza volt, ugyanis a Föld mezőgazdaságának mintegy hetven százaléka kizárólag a méhektől függ, akiknek beporzó tevékenysége nélkül a növények képtelenek lennének szaporodni, így a fauna gyakorlatilag nagyon rövid idő alatt megtizedelődne a világon.

Öt érdekesség a méhekről:

1. Egy méhcsalád egy anyából, legfeljebb háromezer heréből, és 50-60 ezer dolgozó méhből áll. Minden családtagnak megvan a maga feladata, az anyának, hogy gondoskodjon az ivadékokról, a heréknek megtermékenyítsék a kikelt új anyát. A munkások teendője pedig generációnként oszlik meg.

2. A méhek született matematikusok, a méhkasban ugyanis teljesen azonos méretű sejteket építenek, de képesek kiszámolni a távolságot, a szögeket és azt is tudják, hogy a Föld gömbölyű. Szükségük is van arra, hogy tisztában legyenek a távolságokkal, ugyanis egy-egy kirepülésük alkalmával akár négy–öt kilométerre is elrepülhetnek a kaptártól.

3. A méhek egy kirepülés során akár ezer virágot is felkereshetnek, és mivel közel 40 kilométer/órás sebességgel is tudnak repülni, egy ilyen körutat nagyjából fél óra alatt tesznek meg, miközben közel 70 milligramm nektárt gyűjtenek be. Egy kilogramm méz összegyűjtéséhez nagyjából kétmillió virág meglátogatására van szükség.

4. A kaptárba jóval kevesebb nektárt visznek, mint amennyit valójában összegyűjtenek, mivel nagy részét közben elfogyasztják. Egy méhcsalád évi mézfogyasztása 60-70 kilogramm nektár.

5. Míg a számok világában otthonosan mozognak, addig a színek felismerésében nem jeleskednek, ugyanis a narancssárgát összetévesztik a sárgával és a zölddel, a bíbort a kékkel, míg a pirosat a feketével.

