Mikulás-napi ajándékokat nyújtott át az NSKI Kárpátalján

Sok csillogó szempár várta a Mikulást a Beregszászászi Horváth Anna Líceum nagytermében december 5-én délelőtt. A gyerekek piros felsőben és Mikulás-sapkában érkeztek ezen a napon iskolába, hogy még inkább kifejezzék a Mikulás-ünnep iránti rajongásukat. Emellett az eseményre idén is fontos vendégeket vártak. Mint az elmúlt évek során, idén is a Nemzetstratégiai Kutatóintézet biztosította számukra az ajándékokat. Ez alkalomból a támogatók képviseletében Szász Jenő, az NSKI elnöke és kísérete is ellátogatott a líceumba.

A gyerekek természetesen nemcsak kapni, hanem adni is szerettek volna, ezért egy-egy dallal, verssel kedveskedtek a vendégeknek és a Mikulásnak. A vidám ünnep végén Szász Jenő elnök úr köszöntötte az iskolásokat és a tanárokat. Megköszönte, hogy külhoni magyarként is éltetik a lángot, és hogy minden évben itt lehet közöttük.

„Nagy örömömre tizenegyedik éve jövünk. Most Kárpátaljára 800 ajándékot hoztunk, melyek átadása négy intézményen, partnerszervezeten keresztül valósul meg. Az ajándékok összértéke körülbelül 8 millió forint. Felelősséggel és hűséggel kell tennünk a magyar közösségeink iránt. A Nemzetstratégiai Kutatóintézetnek az a küldetése, hogy felelősséggel és hűséggel szolgálja a Kárpát-medencében élő magyar nemzeti közösségeket, és megpróbálja orvosolni mindazt a fájdalmat, amit a 20. század okozott a magyar nemzetnek”

– mondta.

Ezt követően bemutatta Balatoni Lászlót, a CBA Magyarország kereskedelmi igazgatóját, aki most első alkalommal csatlakozott a delegációhoz, viszont már az elmúlt 11 évben rendszeresen szövetségese volt az intézetnek, így neki köszönhetően a Mikulás puttonya valamivel gazdagabb lett.

Balatoni László most először járt Kárpátalján. Elmondta, hogy nagyon örül ennek a látogatásnak, hiszen már nagyon régóta szerette volna saját szemmel látni az itt élő külhoni magyarok életét. Megköszönte a gyerekek szívet melengető előadását és a sok szeretetet, amellyel fogadták őt.

Gyebnár István Magyarország Beregszászi Konzulátusa nevében szólt a jelenlévőkhöz. Megköszönte, hogy az NSKI ebben a nehéz helyzetben sem felejti el a kárpátaljai magyarokat: ajándékukkal, odafigyelésükkel, szeretetükkel sok örömet okoznak a kicsiknek.

Végül Tóth Edit iskolaigazgató osztotta meg gondolatait. Fontosnak és szükségesnek nevezte a sok kapott támogatást, hiszen nemcsak Mikulás-napi ajándékokat, hanem az iskola fejlesztését is az NSKI-nak köszönhetik.

„Az iskola jelenleg nemcsak az oktatással foglalkozik, hanem próbál melegséget, otthonosság, biztonságérzését nyújtani a gyerekeknek.”

A köszöntők után következett a várva várt pillanat, amikor a gyerekek megkaphatták az ajándékokat, melyek valóban nagy segítséget jelentettek a legtöbb gyerek és családjaik számára. Hiszen az édességen kívül a csomag különféle alapélelmiszereket is tartalmazott.

Az NSKI képviselői a nap folyamán ellátogattak Dercenbe, ahol a református egyház számára nyújtottak át ajándékokat, valamint csomagokat adtak át a Beregszászi Római Katolikus Egyházközségnél és a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesületnél is.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma