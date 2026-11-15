Lámpás felvonulással ünnepelték Szent Márton napját Munkácson

Munkács lakói és vendégei idén is összegyűltek a város központi terén, hogy meggyújtott lámpásokkal vonuljanak végig az utcákon, és együtt ünnepeljék Szent Márton napját, a város védőszentjének ünnepét.

A lámpásokhoz, a libákhoz és Szent Mártonhoz kapcsolódó hagyományok történetéről Saska Sersun ismert turisztikai szakember, jelenleg az ukrán hadsereg katonája mesélt a résztvevőknek.

A menet a városházától indult, és Szent Márton lovas szobránál ért véget. Az egybegyűlteket látványos előadás várta: két lovag vívott párbajt lángoló kardokkal, amelyből a Fény harcosa került ki győztesen.

A szervezők reményüket fejezték ki, hogy jövőre már békében, a korábbi évek nagyszabású ünnepségeit felújítva, számos vendég részvételével ünnepelhetik a város védőszentjét. Mint fogalmaztak, a kis lámpások fénye a jóságra, a reményre és a győzelembe vetett hitre emlékeztet mindenkit.

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