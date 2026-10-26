Ritka vadlovak ménesét fotózták le Csernobil közelében

Ritka Przsevalszkij-lovakból álló ménest figyeltek meg a Csernobili Sugárzási-ökológiai Bioszféra-rezervátum területén. A különleges állatokról fényképeket is közzétettek.

A rezervátum munkatársai a közösségi oldalukon osztották meg a felvételeket, amelyeken legalább nyolc ló látható a megsárgult fűvel borított területen. A háttérben az őszi erdő színei bontakoznak ki. Az állatokat Olekszandr Muzicsenko kutató örökítette meg.

A rezervátum bejegyzése szerint a Przsevalszkij-lovak a természet ritmusát követve legelésznek, sétálnak, csoportban maradnak, és nyugodtan fedezik fel a számukra ismerős területeket.

A közleményben kiemelték: az ősz a vadon élő állatok számára nem a nyár végét jelentő szomorú időszak, hanem az évszakok természetes váltakozásának újabb fejezete.

A Przsevalszkij-ló a világ utolsó fennmaradt vadlótípusa, amelynek megőrzésében a csernobili zóna elvadult területei is fontos szerepet játszanak.

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