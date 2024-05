Tippek az eper tartósításához

Itt a várva várt eperszezon, így érdemes minél többet fogyasztani ebből az ízletes és értékes tápanyagokban gazdag gyümölcstől. Ha pedig betartod az alábbi tippeket, megelőzheted, hogy végül a gyomrod helyett a kukában végezzék a gyorsan romló szamócaszemek.

Illatos, ízletes, rostokban, antioxidánsokban és ásványi anyagokban gazdag, kalóriában azonban szegény csodagyümölcs – ez az eper, vagy becsületes nevén: szamóca. „Kihagyhatatlan szezonális finomság! Arra biztatunk, hogy keresd a Magyarországon termelt gyümölcsöket” – írta Facebook-oldalán a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) élelmiszer-pazarlás ellen küzdő, Maradék nélkül elnevezésű programjának csapata.

Így előzd meg, hogy a kukában végezze!

Ha túl sok epret vettél vagy termeltél, akkor jól jöhet néhány tipp, amellyel megelőzheted, hogy ki kelljen dobni a gyorsan megromló gyümölcs kisebb-nagyobb részét. Jó ötlet például lefagyasztani a már megmosott, gurulós szamócaszemeket, de akár pürésítve is elteheted későbbre. De készíthetsz belőle igazi tavaszízű lekvárt is.

… remek gasztroajándék is, különösen karácsonyra, a szürke téli idő igazi színfoltja lehet. Ehhez most kell előre gondolkodni… a stresszmentes karácsony májusban készül!” – olvasható a posztban.

Sokféleképpen felhasználható

Mint azt már a fentiekből is láthattad, az epret nemcsak magában, nyersen fogyaszthatod, hanem készülhet belőle például lekvár vagy eperpüré is. Nagyszerű kiegészítője lehet továbbá friss gyümölcssalátáknak vagy smoothie-knak – bármilyen kevésbé kedvelt zöldséggel kombinálhatod, azt is finommá varázsolja.

A szamóca kerülhet továbbá süteménybe vagy krémbe, készülhet belőle házi fagylalt és szörp, balzsamecettel ízesítve pedig akár még köretként is megállja a helyét.

Forrás: hazipatika.com