Új világrekordot állított fel a 11 éves Kaszinec Kira, az Ungvári Tarasz Sevcsenko Líceum tanulója. A kislány 7 perc 35 másodperc alatt mondta el emlékezetből egy 1328 szóból, összesen 2780 szótagból álló nyelvtörőt. Teljesítményét az Ukrán Nemzeti Rekordregiszter is hitelesítette.

A fiatal ungvári lány már egészen kicsi korától érdeklődik az ukrán költészet és a szónoklás iránt. Négyéves korában már több tucat verset tudott kívülről, különösen Lina Kosztenko művei álltak közel hozzá.

2023-ban saját videóprojektet készített Lina Kosztenko: válasz mindenkinek címmel, emellett filmet szentelt Kuzma Szkrjabin zenész emlékének is. A zene területén szintén aktív: Lady Kira művésznéven több saját dalt is megjelentetett.

A mostani eredményével a Gyermek által ukrán nyelven, emlékezetből előadott leghosszabb nyelvtörő a szláv nyelvek között kategóriában állított fel világcsúcsot.

Ez már a második rekordja. Nyolcéves korában egy 1035 szavas nyelvtörőt mondott el 6 perc 23,95 másodperc alatt, amellyel ukrajnai rekordot állított fel. Akkori teljesítményét az ukrán katonáknak ajánlotta.

A fiatal rekorder ezúttal is jótékony célt választott: világcsúcsát a Superhumans Center javára szervezett adománygyűjtésnek ajánlotta fel. Az intézmény a háborúban megsérült katonák és civilek rehabilitációját, többek között protézisellátását segíti.

Kárpártalja.ma/mukachevo.net

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →