Az év leggyorsabb hullócsillagai érkeznek szerda hajnalban

November közepén éri el aktivitása maximumát az év leggyorsabb hullócsillagait produkáló Leonidák meteorraj; a legintenzívebb csillaghullás november 18-án, szerda hajnalban várható – közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló az MTI-vel.

A közlemény szerint kedvező időjárási és megfigyelési körülmények esetén óránként 10–12 hullócsillagot is láthatnak az észlelők.

A Leonidák különlegessége, hogy meteorjai rendkívül nagy, másodpercenként 71 kilométeres sebességgel száguldanak át a Föld légkörén, így gyakran csak rövid, fényes villanásként suhannak át az égbolton.

A meteorraj az 55P/Tempel–Tuttle üstökösből származik, amely 33 év alatt kerüli meg a Napot, a bolygók keringési irányával ellentétesen. Az üstökös minden napközelsége során porszemcsékből álló felhőt bocsát ki magából, amelynek pályáját a Föld rendszeresen keresztezi. Amikor a részecskék belépnek a légkörbe, hullócsillagként válnak láthatóvá. A retrográd pálya miatt a bolygó 30 kilométer/szekundumos keringési sebességéhez hozzáadódik a szemből érkező meteoroidok mintegy 41 kilométer/szekundumos sebessége, ez eredményezi a 71 kilométer/szekundumos sebességet.

A meteorraj radiánspontja – ahonnan a meteorok látszólag érkeznek – az Oroszlán csillagképben található, amely november 17-én 22 óra után kel fel a keleti égbolton. A raj aktivitási maximumát november 18-án 0 óra 45 perc körülre jelzik előre.

Az éjszaka második felében a megfigyelést a 23 óra 15 perckor lenyugvó félhold fénye sem zavarja. Hajnali 5 órakor az Oroszlán csillagkép már mintegy 60 fokkal a látóhatár felett jár a délkeleti égbolton, így a szakemberek a hajnali órákat javasolják az észleléshez.

A csillagvizsgáló tájékoztatása szerint a Leonidák megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre, a jelenség szabad szemmel látható a legjobban. Az észleléshez célszerű a városi fényszennyezéstől távol eső helyszínt választani, a hajnali hidegre való tekintettel melegen felöltözni, és nagyjából déli irányba, magasan az égbolt felé tekinteni.

A jelenségről és a megfigyelés részleteiről a Svábhegyi Csillagvizsgáló honlapján (https://svabhegyicsillagvizsgalo.hu/hirek/egi-jelensegek-pro/igen-gyors-hullocsillagokat-lathatunk-novemberben), valamint a intézmény videós ajánlójában (https://youtu.be/JWb31gaY4iw) érhetők el bővebb információk.

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