Docensekkel bővült a Rákóczi-főiskola oktatóinak köre

2024. október 2-án Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának Minősítő Bizottsága döntést hozott a tudományos fokozatok és címek odaítéléséről. Ennek eredményeként a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola négy oktatója – Dr. Molnár D. Erzsébet, Dr. Fodor Katalin, Dr. Pallay Katalin és Dr. Bányász Volodimir – docensi címet szerzett.

Ukrajnában a docensi cím elnyeréséhez a pályázónak több feltételnek is meg kell felelnie: rendelkeznie kell doktori (PhD) vagy kandidátusi fokozattal, legalább középfokú (B2 szintű) idegen nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű nyelvtudással, valamint legalább öt év felsőoktatási szakmai tapasztalattal. Emellett szükséges, hogy a jelölt önálló tudományos eredményeket mutasson fel, elismert publikációkkal rendelkezzen az adott szakterületen, és olyan tanulmányt is publikáljon, amelyet a doktori védés óta Scopus vagy Web of Science (WoS) adatbázisokban indexált folyóiratban közöltek. További elvárás a rendszeres részvétel hazai és nemzetközi pedagógiai, szakmai továbbképzéseken kiegészülve nemzetközi mobilitással. A cím megszerzésének feltétele egy nyilvános bemutató előadás megtartása az adott intézményben.

Az oktatók teljesítették az előírt követelményeket, és Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának 1415. számú rendelete alapján docensi címet kaptak. Eredményes munkájuknak köszönhetően mostantól hivatalosan is docensként folytatják tevékenységüket a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Az oktatók a docensi oklevelüket a Rákóczi-főiskola Tudományos Tanácsának soron következő ülésén vehették át november 21-én.

Molnár D. Erzsébet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola angol–történelem szakján szerzett tanári oklevelet. 2015-ben védte meg PhD-értekezését a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájában. Disszertációjának témája: Kárpátaljai magyarok a Szovjetunió hadifogoly- és munkatáboraiban (1944 –1953). Kutatási területe: Kárpátalja szovjetizálásának vizsgálata, a kárpátaljai magyar férfilakosság elhurcolása, a donbászi munkaszolgálat. 2002 óta a Rákóczi-főiskola Történelem- és Társadalomtudományi Tanszékének oktatója, 2020-tól a Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont intézetigazgatója. 2017-ben Magyar Arany Érdemkereszttel tüntették ki. Ugyanebben az évben a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács a kutatómunkában elért eredményekért oklevélben részesítette. 2021-ben a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának oklevelét vehette át. Két WoS / Scopus adatbázisban indexált tanulmány, két B kategóriás ukrajnai szakfolyóiratban megjelent publikáció szerzője és társszerzője, tollából öt monográfia származik.

Fodor Katalin a II. Rákóczi Ferenc Kárpátajai Magyar Főiskola angol – földrajz szakján szerzett tanári diplomát. 2021-ben védte meg Az idegen nyelvtanárok szociokulturális kompetenciájának kialakítása interdiszciplináris megközelítés alapján («Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов на засадах міждисциплінарного підходу») című disszertációt a Munkácsi Állami Egyetemen neveléstudomány területen. Kutatási területe az angol tanításának módszerei. 2002-től a II. Rákóczi Ferenc Kárpátajai Magyar Főiskola Filológia Tanszék Angol Tanszéki Csoportjának oktatója. 18 ukrajnai szakfolyóiratban megjelent tanulmánnyal, 2 WoS-ban jegyzett publikációval, 10 konferenciakötetben megjelent tanulmánnyal és hat módszertani kiadvánnyal rendelkezik.

Pallay Katalin a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanító szakján kezdte meg felsőoktatási tanulmányait. 2022-ben szerzett PhD-fokozatot a Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Programján, neveléstudományok területen. Kutatási területéhez tartozik a kisebbségek oktatásának kutatása, a hallgatói mobilitás, a tanulmányi eredményesség vizsgálata. 2014-től a II. Rákóczi Ferenc Kárpátajai Magyar Főiskola Pedagógia, Pszichológia, Tanító, Óvodapedagógia, Oktatás- és Intézményvezetés Tanszékének oktatója, a Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatója. 2021-ben a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács a kutatómunkában elért eredményekért oklevélben részesítette. Öt WoS / Scopus adatbázisban indexált tanulmány, öt B kategóriás ukrajnai szakfolyóiratban megjelent publikáció, valamint három monográfia szerzője és társszerzője.

Bányász Volodimir 2009-ben szerzett filológia tudományok kandidátusa fokozatot az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Tarasz Sevcsenko Irodalmi Intézetében. Disszertációjának témája a Mitológiai onirizmus Gérard de Nerval műveiben (Міфологічний оніризм у творчості Жерара де Нерваля). Kutatási területéhez tartozik a modern irodalomkritika problémáinak vizsgálata. Számos hazai és nemzetközi folyóiratban megjelent tanulmány szerzője és társszerzője, tollából egy monográfia származik. Jelenleg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológia Tanszék Angol Tanszéki Csoportjának docenseként tevékenykedik.

Gratulálunk a szakmai eredményekhez, további sikereket kívánunk!

Kárpátalja.ma