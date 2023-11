Extrém hőmérsékleten is üzemképes akkumulátort fejlesztett ki Kína

Szélsőséges hőmérsékleti viszonyok között is üzemképes kínai fejlesztésű új lítium-akkumulátort mutatott be a Sencsenben zajló CHTF (China Hi-Tech Fair) fejlett technológiai kiállítás- és vásáron a Shenzhen Institutes of Advanced Technology (SIAT) kutatóintézet.

A SIAT munkatársa, az új típusú akkumulátor fejlesztője elmondta, hogy az akkumulátor mínusz 70 és plusz 80 fok között működőképes, energiasűrűsége pedig 13-25 százalékkal haladja meg a hagyományos lítium-ion akkumulátorokét, ami hosszabb élettartamot jelent.

Mindemellett

az akkumulátor javított gyorstöltési paraméterekkel is rendelkezik, 20 perc alatt teljes kapacitásra fel lehet tölteni.

Az akkumulátorban alumínium alapú kompozit anódanyagot használnak, valamint a felhasználási területtől függő módon különböző elektrolit közeget, ami jelentős mértékben kiterjeszti felhasználhatóság hőmérsékleti tartományát.

A SIAT tájékoztatása szerint az akkumulátort egy hálózati energiatárolási projektben már tesztelték, de az új technológia várhatóan megoldja majd az elektromos járművek hideg téli időjárás során jelentkező használhatósági korlátait is.

Az ötnapos CHTF szerdán kezdődött a dél-kínai Sencsenben, az ország technológiai központjában. Az 1999 óta évente megrendezett vásár Kína legnagyobb és legjelentősebb tudományos és technológiai találkozója.

