Hármas könyvbemutató a Rákóczi-főiskolán

Hármas könyvbemutatót tartottak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológia Tanszékén az Anyanyelv nemzetközi napja alkalmából. A február 21-i eseményen a tanszék oktatóinak munkái nyomán megjelent köteteket tárták a nagyközönség elé.

A rendezvényen bemutatott kötetek Csernicskó Istvánnak, a Rákóczi-főiskola rektorának és Morvai Tündének, az MTA Határon Túli Magyarok Titkársága osztályvezetőjének köszönhetően láthattak napvilágot – jelentette be Csordás László, a Filológia Tanszék Magyar Tanszéki Csoportjának docense, az esemény moderátora. Mint elmondta, a bemutatott könyvek számos hasznos és tanulságos információt tartalmaznak nem kizárólagosan csak a magyartanárok és diákok számára. Útmutatóul szolgálhatnak a szakma képviselőinek.

Beregszászi Anikó és Dudics Lakatos Katalin Huszonkettő. A kárpátaljai magyar anyanyelvi nevelés 22 évének története című monográfiáját Kész Margit, a Filológia Tanszék Magyar Tanszéki Csoportjának docense mutatta be. A kötet a kárpátaljai magyar anyanyelvi nevelés két évtizedét szemlélteti. Hűen tükrözi az anyanyelvoktatás alakulását a tantervek és tankönyvek tükrében.

A következő, Dudics Lakatos Katalin és Gazdag Vilmos által kiadott Dialektológiai alapismeretek filológus hallgatók számára című kiadványt Tóth Péter, az ELTE Savaria Egyetemi Központ munkatársa ismertette. A kötet vidékünk nyelvjárásaira fekteti a hangsúlyt, valamint betekintést enged a szláv jövevényszavak történetébe, bemutatva a nyelvi sokszínűséget. Ennek révén nemcsak filológia szakos hallgatók forgathatják, hanem érdekes információkat tartalmaz a téma iránt érdeklődő laikusoknak is.

A Rákóczi-főiskola az oktatás mellett a tudományos kutatások bázisa is. Az intézmény oktatói és kutatói a tudományos eredményeikről ukrajnai, magyarországi és nemzetközi folyóiratokban rendszeresen számot adnak. A főiskola vezetősége fontosnak tartotta, hogy létrehozzanak egy olyan folyóiratot is, amely helyet adhat a filológiai kutatások kapcsán született új eredmények bemutatásának. Ennek eredményeként jelent meg az Acta Academiae Beregsasiensis, Philologica tudományos folyóirat. Első két lapszámát Dudics Lakatos Katalin, a Filológia Tanszék Magyar Tanszéki Csoportjának docense mutatta be.

Gál Adél

Kárpátalja.ma