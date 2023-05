Jó vagy rossz, ha a gyerek sokat internetezik?

Régen a gyermekkor a fára mászásról, strandolásról, játszótéri kalandokról szólt. Mára viszont sok fiatal legkedvesebb hobbija a kütyük nyomkodása lett. Egyre kisebb korban ismerkedünk meg a digitális világgal, és egyre több időt töltünk ezek között az eszközök között. Milyen hatással van a gyerekekre, ha sokat „kütyüznek” és hogyan terelhetjük őket a jó irányba?

Fontos a jó példa

A kérdés nem annyira fekete-fehér, mint elsőre tűnhet: a gyermekkori digitális tartalomfogyasztásnak és eszközhasználatnak megvannak a maga előnyei és hátrányai is. Egy azonban biztos: a szülő a gyermek életében szerepmodell, és ez bizony a „kütyüzés” esetében sincs másképp. Hiába mondja neki anya vagy apa, hogy ne nyomkodja a telefont, ha közben tőlük is ezt lesi el – olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.

„Minden helyzet más és más, ugyanakkor mi 10-12 éves kor alatt nem javasoljuk sem a tabletet, sem a mobiltelefont – hacsak nem egy iskolai feladathoz van rá szükség. Az internetes képernyőidőt is érdemes kisgyermekkorban a minél kevesebb, annál jobb mentén kialakítani. Ugyanakkor, ha mértékkel és tudatosan engedjük, előnyei is vannak: segíthet a tanulásban, fejleszti a problémamegoldó készséget, rengeteg hasznos információhoz gyorsan hozzájuthat a gyerek” – árulta el Tóth Roland, a Furbify szakértője.

A szülőknek a példamutatáson túl fontos kontrolláló szerepük is van. Mind tartalmi, mind pedig időkorlát tekintetében kiemelten fontos, hogy a gyerek kezét ne engedjük el.

„Érdemes korlátokat szabni idő és tartalom tekintetében is. Ezek persze változhatnak az érettségi szint függvényében. Vannak, akik jutalomként, motivációs célokra használják ezeket az eszközöket. Ha kész a lecke, fél órát netezhet a gyerek, ez jól működhet. A tartalmakat is jó, ha megnézzük, én azt javaslom, hogy az időpazarló vagy káros appok használatát mindenképpen redukáljuk” – mondta a szakértő.

Az asztalnál ne nyomkodjuk

Sajnos egyre gyakoribb tendencia, hogy közös étkezések során is előkerülnek a mobilok és egyéb okoseszközök. Ezt mindenképpen érdemes elkerülni: számos kutatás eredménye bizonyítja, hogy az evés és egyéb szociális tevékenységek közbeni „kütyüzés” káros hatással van a gyermekek érzelmi világára.

A legjobb védelem a megelőzés

Szerencsére egyre több eszköz rendelkezik szülői felügyeleti funkcióval és a böngészőkben is van beépített „parent control” menüpont. Léteznek különböző alkalmazások, például a Furbify által is forgalmazott ESET Internet Security vírusirtó, ahol akár le is tilthatunk bizonyos szolgáltatásokat és weboldalakat. Tóth Roland azonban azt vallja, a legjobb módszer mégis a nyílt kommunikáció és a megfelelő edukáció. Ha megbeszéljük, hogy miért fontosak ezek a szabályok, a gyermek nem próbálja majd kijátszani őket.

Nagy segítség lehet az iskolai feladatokban

Ugyan a féktelen online jelenlét káros hatásaival még sok-sok oldalt meg lehetne tölteni, az is vitathatatlan, hogy rengeteg, gyerekek számára hasznos app és online tevékenység is létezik. Ilyenek a különböző fejlesztő vagy edukációs játékok és a nyelvtanulást segítő applikációk, például a Duolingo vagy a Khan Acadamy Kids. Ezek az oktató játékok bővítik a gyerekek szókincsét, koncentrációs képességét és játékosan segítenek az idegennyelvtanulásban is. Mértékkel és jól használva tehát igazán hasznos lehet már gyermekkorban is a digitális technika.

Így válasszunk eszközt!

Ha megfelelő digitális eszközt keresünk a gyermekünknek, érdemes figyelembe venni a környezettudatosság és a minél kedvezőbb ár-értékarány mellett a strapabíróságot is. A megoldás egy felújított laptop lehet. A Furbify termékei között szétnézve biztosan találunk megfelelőt, ráadásul ezekhez a prémium kategóriás gépekhez jóval piaci áron alul juthatunk hozzá. Ezek a termékek akár első számítógépnek is tökéletesek, hiszen a minőségüknek köszönhetően jobban bírják a gyűrődést a legtöbb versenytársuknál.

