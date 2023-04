Megtartották az Ortutay Elemér IX. Keresztény Tudományos Diákköri Konferenciát

A GörögKör és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola közös szervezésében április 27-én tartották meg az Ortutay Elemér IX. Keresztény Tudományos Diákköri Konferenciát. Az Ortutay-központban megrendezett tudományos eseményre az ukrajnai és külföldi egyetemek és főiskolák BA, BSc, MA, MSc, SSc, PhD képzésében résztvevő magyar hallgatók jelentkezhettek.

Idén nyolcan nyújtottak be előzetesen írásbeli pályamunkát, melyeknek elbírálását követően a hallgatók szóban is előadhatták kutatási témájukat. Ők online kapcsolódtak be a konferenciába, míg a zsűri tagjai az Ortutay-központban ültek össze a pályaművek meghallgatására és értékelésére.

A jelenlévőket Marosi István, a GörögKör és az Ortutay-központ vezetője köszöntötte: „Az egyháznak az élet minden területén – így a tudományban is – jelen kell lennie” – fogalmazta meg.

Demkó Ferenc, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye helynöke örömét fejezte ki, hogy 2023-ban is vannak még fiatalok, akik az életük kezdetén állnak, akiknek vannak elképzeléseik, terveik.

Dr. Erdei Péter, Magyarország Beregszászi Konzulátusának vezető konzulja arra hívta fel a figyelmet, hogy minden válasz újabb kérdést szül, mely által az ember kisgyermek korától igyekszik megismerni a világot. S így jut el az emberiség újabb felfedezésekhez.

Dr. Csernicskó István, a II. RFKMF rektora arról beszélt köszöntőjében, hogy a kutatás – bár annak tűnhet – egyáltalán nem egyszerű feladat. Reményét fejezte ki, hogy a TDK-ra benevező fiatalok mind a témaválasztásban, mind a kutatásban, mind a következtetések levonásában jó munkát végeztek. Az előadást tartó hallgatóknak sok szerencsét, a zsűri tagjainak pedig bölcsességet kívánt.

A konferencia ezt követően két szekcióban kezdte meg a munkát. A matematika- és természettudományi szekció értékelő bizottságát dr. Csoma Zoltán, a II. RF KMF Biológia és Kémia Tanszékének docense, dr. Kucsinka Katalin, a Matematika és Informatika Tanszék tanszékvezetője és Román Erika, a tanszék oktatója alkotta. A bölcsészet- és társadalomtudományi szekcióban a zsűrielnök feladatát dr. Molnár József, a II. RF KMF Földtudományi és Turizmus Tanszékének docense látta el, zsűritársai Szamborovszkyné dr. Nagy Ibolya és dr. Gazdag Vilmos, tanszéki docensek voltak.

Mindkét szekcióban 4-4 előadás hangzott el. Az értékelő bizottság döntése alapján az alábbi eredmény született:

A matematika- és természettudományi szekcióban Papp Gabriella (Debreceni Egyetem, Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola, PhD-hallgató) első, Temető Ádám (II. RF KMF. matematika szak, BSc III. évfolyam) második helyezést ért el.

A bölcsészet- és társadalomtudományi szekcióban Maruszics Erik (Debreceni Egyetem, Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola, PhD-hallgató) pályamunkáját értékelte a legjobbnak a zsűri, míg Tóbiás Viktória (II. RF KMF, angol nyelv és irodalom szak, BA III. évfolyam) második helyezett lett.

A nyertesek oklevélben és pénzjutalomban részesültek.

Végezetül a bíráló bizottság megköszönte a résztvevők munkáját, és reményét fejezte ki, hogy a hallgatók tovább folyatják kutatásaikat.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma