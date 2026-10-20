Online is kutathatók lesznek az 1956-os forradalom legfontosabb levéltári iratai

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hetvenedik évfordulója alkalmából a korszak politikai és igazságszolgáltatási alapdokumentumait teszik szabadon hozzáférhetővé a nagyközönség számára. A Magyar Nemzeti Levéltár hivatalos közleménye szerint a páratlan tematikus gyűjtemény az intézmény AdatbázisokOnline felületén válik kutathatóvá. A publikált iratok és hangfelvételek a pártállami döntéshozataltól a megtorló pereken át egészen az 1989-es jogi rehabilitációig kísérik végig a huszadik századi magyar történelem meghatározó eseményeit.

Az október 20. és 22. között fokozatosan bővülő, hét önálló adatbázist magában foglaló kollekció központi elemét a minisztertanácsi és pártvezetői dokumentumok adják. A kutatók és az érdeklődők számára kereshető formában válnak elérhetővé az 1956. évi minisztertanácsi ülések jegyzőkönyvei, valamint a Magyar Dolgozók Pártja vezető testületeinek októberi iratai.

Az MDP-adatbázis különleges értékét az jelenti, hogy a korábban nyomtatásban megjelent forrásokon túl a forradalom napjaiban a pártügyeletre beérkezett budapesti és vidéki jelentéseket is tartalmazza. Ezek a helyszíni beszámolók óráról órára rajzolják ki a kommunista hatalmi apparátus gyorsuló összeomlását és a válságkezelési kísérletek kudarcát.

A gyűjtemény kiemelt részét képezik a forradalom miniszterelnökéhez, Nagy Imréhez köthető, történetileg rendkívül értékes iratanyagok. A publikáció részletesen dokumentálja a kormányfő politikai útját és személyes drámáját azokon a feljegyzéseken keresztül, amelyeket a jugoszláv nagykövetségre menekítettek az 1956. novemberi szovjet intervenció idején. Ezek az iratok Belgrádba kerültek, és csak több évtizedes késéssel, 2008-ban tértek vissza Magyarországra.

A levéltár emellett most első alkalommal teszi széles körben, online elérhetővé a megtorlás legfontosabb eseményének, az 1958-as Nagy Imre és társai elleni koncepciós pernek a teljes forrásbázisát, amely az írott dokumentumok mellett az eredeti hangfelvételeket is magában foglalja.

A történelmi emlékezet és a felelősségre vonás későbbi mechanizmusait két eltérő korszakból származó forráscsoport illusztrálja a portálon. A felhasználók megismerhetik Rákosi Mátyás és Gerő Ernő 1962-es pártvizsgálatának hanganyagait, amelyek hűen tükrözik a Kádár-rendszer belső felelősséghárítási és hatalmi legitimációs törekvéseit.

Ezzel párhuzamosan a Legfelsőbb Bíróság 1989-es rehabilitációs peranyaga is felkerült a szerverekre az 1957-es katonai perek kapcsolódó ítéletmásolataival együtt. Ezek az akták a jogi elégtételadás és a rendszerváltás szimbolikus pillanatának legfontosabb hivatalos lenyomatai, amelyek lezárták a kádári megtorlás évtizedes jogi kereteit.

Forrás: mult-kor.hu

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →