Megvannak az orvosi Nobel-díj nyertesei
Karl Deisseroth, Peter Hegemann és Georg Nagel kapja idén az orvosi-élettani Nobel-díjat a fényérzékeny ioncsatornákkal és az optogenetikával kapcsolatos felfedezéseikért – jelentették be hétfőn a stockholmi Karolinska Intézetben.
A Nobel-bizottság indoklása szerint az agyban kialakuló emlékek, érzések és viselkedésformák megértése régóta foglalkoztatja a kutatókat. Karl Deisseroth, Peter Hegemann és Georg Nagel az optogenetika úttörőiként fejlesztették ki az eljárást, amely lehetővé teszi az egyes idegsejtek aktivitásának be- és kikapcsolását az élő agyban.
A módszert ma már világszerte alkalmazzák laboratóriumokban az agy rejtélyeinek feltárására – hangzott el a bejelentéskor.
Az amerikai Karl Deisseroth a Howard Hughes Orvostudományi Intézet és a Stanford Egyetem tudósa. Peter Hegemann a berlini Humboldt Egyetem professzora, Georg Nagel pedig a német Würzburgi Egyetem tudósa.
Thomas Perlmann, a Nobel-bizottság főtitkára elmondta, hogy mindhárom tudóst sikerült telefonon elérni. Mindhárman meglepettek voltak, és örültek annak, hogy kollégáikkal együtt megkapták a Nobel-díjat – tette hozzá.
A kitüntetettek 12 millió svéd koronán osztoznak. A díjat hagyományosan december 10-én, az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át.
Forrás: MTI
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