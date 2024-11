Történelem és identitás: Beregszász és Nagybereg monográfiáinak bemutatója a Rákóczi-főiskolán

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontja, valamint Történelem- és Társadalomtudományi Tanszéke a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében bemutatta a Beregszász város monográfiája és a Nagybereg krónikája című monográfiákat november 28-án.

A Rákóczi-főiskola könyvtárának központi olvasótermében megtartott rendezvényt prof. dr. Csernicskó István, a Rákóczi-főiskola rektora nyitotta meg. Beszédében kiemelte a kötet tudományos jelentőségét, amely hozzájárul a település történelmi múltjának megőrzéséhez.

Buczkó István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának vezető konzulja beszédében rámutatott, hogy Beregszász nemcsak Kárpátalja történelmi és kulturális központja, hanem a kárpátaljai magyarság bástyája is, ezzel is hangsúlyozva a városmonográfia jelentőségét.

A Beregszász történetét ismertető monográfiát a szakmai lektorok – prof. dr. Barta János, a Debreceni Egyetem professor emeritusa és Dr. Zubánics László, az Ungvári Nemzeti Egyetem docense – történeti korszakonként mutatták be. A bemutató során hangsúlyozták a várostörténet fontosságát, kiemelve, hogy Beregszász múltjának feltárása és dokumentálása nemcsak a helyi identitás megerősítésében játszik kulcsszerepet, hanem hozzájárul a régió és a tágabb történeti összefüggések megértéséhez is.

A könyvbemutatón pódiumbeszélgetés keretében osztották meg gondolataikat a kötet szerzői és szerkesztői dr. Szakál Imre, a II. RF KMF Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék docensének moderálásával. A beszélgetés során a hallgatóság betekintést nyert a monográfia keletkezésének hátterébe, a kutatási folyamatba. A szerzők és szerkesztők röviden ismertették a kötetben feldolgozott legfontosabb történeti eseményeket és azok hátterét.

A pódiumbeszélgetést követően a program a Nagybereg krónikája című kötet bemutatásával folytatódott. Szamborovszkyné Dr. Nagy Ibolya kismonográfiáját elsőként Dr. Csatáry György, a II. RF KMF Történelem- és Társadalomtudományi Tanszékének vezetője ismertette. Kiemelte, hogy a mű értékes hozzájárulás a település történetének és kulturális örökségének megőrzéséhez. Molnár D. István, a II.RF KMF Földrajz és Turizmus Tanszékének docense, a kötet szaklektora elmondta, hogy a Nagybereg krónikája nemcsak történeti értékei miatt jelentős, hanem praktikus szempontból is hasznos lehet, hiszen útikönyvként is megállja a helyét. A kötetben található információk és leírások jól szolgálhatják azokat, akik szeretnék jobban megismerni Nagybereg múltját és jelenét. A szaklektorok arra biztatták Szamborovszkyné Nagy Ibolyát, hogy a krónikában feldolgozott anyagokból egy nagyobb lélegzetvételű, részletesebb monográfiát is készítsen, amely tovább gazdagíthatná a helytörténeti kutatásokat, és szélesebb közönség számára is elérhetővé tenné a település múltját.

A bemutató során Dr. Molnár D. Erzsébet, a Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont vezetője beszélgetett a kismonográfia szerzőjével, mely által a közönség mélyebb betekintést nyert a könyv keletkezésének folyamatába, a kutatási módszerekbe és a szerző személyes motivációiba.

Tóth László, a Beregi Egyházmegye esperese, nagyberegi lelkipásztor a Nagybereg krónikája kiadását támogató Együtt Beregért civil szervezet képviselőjeként osztotta meg a kötettel kapcsolatos gondolatait, rámutatva annak társadalmi hasznosulására.

Az esemény zárásaként Dr. Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola elnöke méltatta a monográfiák szerzőinek és közreműködőinek munkáját, valamint hangsúlyozta a helytörténeti kutatások fontosságát a közösség identitásának és kulturális örökségének megőrzésében.

Pallay Katalin

Kárpátalja.ma