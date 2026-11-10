Tudományos együttműködésért kapott díjat Orosz Ildikó Debrecenben

Az MTA DAB Pro Cooperatione Díját vehette át Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem elnöke 2026. november 10-én Debrecenben. A kitüntetést a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottsága (DAB) fennállásának 50. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi tudományos ülésen adták át. Orosz Ildikó a rendezvényen a kárpátaljai magyar nyelvű oktatás helyzetéről és jövőjéről is előadást tartott.

A DAB-székházban rendezett ünnepségen a díjat Balla György akadémikus, a bizottság elnöke adta át. A kitüntetett pályáját Pusztai Gabriella, a DAB alelnöke méltatta. Laudációjában kiemelte Orosz Ildikó több mint három évtizedes oktatás- és tudományszervező munkáját, amelynek középpontjában a kárpátaljai magyar anyanyelvű oktatás megerősítése áll.

Orosz Ildikó a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség alapítójaként és elnökeként az 1990-es évek elejétől meghatározó szerepet vállalt a magyar tannyelvű intézmények érdekképviseletében és az anyanyelvű pedagógusképzés feltételeinek megteremtésében. Közreműködött a Rákóczi Egyetem jogelődjének létrehozásában, amely 1996-ban vált önálló, államilag elismert felsőoktatási intézménnyé. Munkájával hozzájárult ahhoz, hogy Kárpátalján az óvodától az egyetemig egymásra épülő magyar nyelvű oktatási intézményrendszer jöjjön létre.

A méltatás kitért arra is, Orosz Ildikó a kutatói utánpótlás képzését is támogatta. Az egyetem végzett hallgatói és fiatal oktatói közül többen a Debreceni Egyetem doktori képzésein folytatták tanulmányaikat, és napjainkban a Rákóczi Egyetem oktatóiként és kutatóiként dolgoznak.

A díjátadót követően Orosz Ildikó Lezárult egy fejezet a kárpátaljai magyar nyelvű oktatás történetében, vagy új fejezet kezdődik a kárpátaljai magyar oktatás történetében? címmel tartott tudományos előadást. A díjazott a 2017-es ukrajnai oktatási kerettörvény elfogadása óta bekövetkezett változásokból kiindulva a kárpátaljai magyar nyelvű oktatás jövőjének kérdését állította középpontba.

Szerkesztőségünk gratulál a kitüntetéshez, és további munkájához sok sikert kíván!

Pallay Katalin,

Kárpátalja.ma

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