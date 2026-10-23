Tudományos konferenciával emlékeztek az 1956-os forradalomra a Rákóczi Egyetemen

A hetven évvel ezelőtti magyar forradalom és szabadságharc történelmi eseményeit, a megtorlás időszakát, valamint az 1956-os események emlékezetét állította középpontba az a kétnapos tudományos konferencia, amelyet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem október 22–23-án szervezett meg „1956–2026: Forradalom, megtorlás, emlékezet. Az 1956-os forradalom és szabadságharc hetven év távlatából” címmel.

Az eseménysorozat október 22-én vette kezdetét. Az első napon kihirdették a Rákóczi Egyetem és Magyarország Beregszászi Konzulátusa által meghirdetett 1956. Kárpátalján című esszépályázat eredményét, majd a résztvevők az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó, digitalizált KGB-dokumentumokat bemutató bannerkiállítást tekinthették meg. A napot zenés irodalmi előadás, valamint a Fény a végeken – 1956 című dokumentumfilm vetítése zárta.

A konferencia ünnepélyes megnyitójára október 23-án került sor, a jelenlévőket Váradi Natália, a Rákóczi Egyetem Történelem- és Társadalomtudományi Tanszékének professzora köszöntötte, kiemelte, hogy a konferencia elsődleges célja, hogy minél inkább megértsük a múltat, erőt merítsünk belőle és a jövőt is jobban lássuk.

Vida László, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja beszédében felidézte a 70 évvel ezelőtt történteket, hogy 1956. október 23-án Budapest utcáin és a Kárpát-medence számos pontján fellobbant a szabadság lángja.

„Ezen a napon újra is újra fel kell tennünk a kérdést, hogy helyesen élünk-e, méltóak vagyunk-e azok emlékéhez, akik egykor életüket adták azért, hogy mi ma szabadon élhessünk” – tette hozzá.

Orosz Ildikó, a Rákóczi Egyetem elnöke beszédében arra emlékeztetett, hogy a magyar nemzet részeként fejlődtünk és tudatunkban ott van minden múltbéli siker és kudarc.

„1956-ban már nem voltunk Magyarország része, de mégis a szívünk ugyanúgy dobbant, mint a pesti srácoknak. A mai konferenciának pedig az a feladata, hogy ezt a nemzettudatot megőrizzük s tovább adjuk a következő generációnak” – emelte ki.

Az 1956-os forradalom 70-ik évfordulójára két kötetet készített a Rákóczi Egyetem Történelem- és Társadalomtudományi Tanszéke – A gálocsi politizáló csoport esete KGB-dokumentumok alapján, A nagyszőlősi politizáló csoport esete KGB-dokumentumok alapján –, a második kötet első példányát Orosz Ildikó és Váradi Natália nyújtotta át Varga Jánosnak, az 1956-os forradalom egyik meghúrcoltjának.

Varga János köszöntőjében visszaemlékezett a 70 évvel ezelőtt történtekre, felidézte iskolás éveit, amikor többedmagával elkezdték terjeszteni a röplapjaikat Nagyszőlősön, majd köszöntetet mondott a konferencia megszervezéséért.

Milován Sándor, 1956-os kárpátaljai elítélt, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) tiszteletbeli elnöke személyesen nem tudott jelen lenni a konferencián, levelét Váradi Natália olvasta fel, melyben a forradalom történéseit idézi fel.

„Ma a Rákóczi Egyetem konferenciát szervez az 1956-os forradalomról. Örülök neki, mert úgy gondolom, ezt az eseményt, ezt a történelmi csodát a nemzetközi térben és a magyar társadalomban is alulértékelik” – fogalmazott.

A köszöntőket követően szakmai előadásokra került sor. A konferencia előadásai az 1956-os forradalom és az azt követő megtorlás különböző történelmi vonatkozásait dolgozták fel. A szakemberek többek között a politikai elítéltek szabadulásának körülményeiről, a november 4-e utáni ellenállásról, a munkások és az egyházak szerepéről, valamint a szovjet belügyi és állambiztonsági szervek módszereiről beszéltek. Külön figyelmet kaptak a forradalom emlékezetének írott és irodalmi forrásai, továbbá az 1956-os események kárpátaljai vonatkozásai, köztük a gálocsi és nagyszőlősi politizáló csoportok története, amelyet KGB-dokumentumok alapján mutattak be.

A konferencia zárásaként a résztvevők megkoszorúzták a beregszászi vasútállomás mellett található 1956-os emlékművet. Az ünnepi megemlékezésen dr. Szakolczai Attila, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatalának tudományos főmunkatársa mondott beszédet.

Végezetül az érdeklődők szakmai tanulmányút keretében emlékműveket, emléktáblákat koszorúztak meg az ungvári KGB épületénél, ungvári börtön külső falán, valamint az Ungvári Nemzeti Egyetemen.

Kurmay Anita

Kárpátalja.ma

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