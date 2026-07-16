Újabb doktori fokozattal gazdagodott a Rákóczi Egyetem oktatói közössége

Csopák Éva, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Pedagógia, Pszichológia, Tanító, Óvodapedagógia, Oktatás- és Intézményvezetés Tanszékének oktatója 2026. július 16-án nyilvános online vita keretében védte meg doktori disszertációját. A védésre a Hmelnicki Nemzeti Egyetemen került sor.

Értekezésének címe: A jövendőbeli pedagógusok felkészítése az alsó tagozatos tanulók beszédkompetenciájának fejlesztésére Kárpátalja multikulturális oktatási környezetében. (ukránul: Підготовка майбутніх учителів до розвитку комунікативної компетентності учнів початкової школи в полікультурному середовищі Закарпаття). A doktori kutatás témavezetője Orosz Ildikó, a Rákóczi Egyetem elnöke volt.

A kutatás középpontjában a leendő tanítók szakmai felkészítése, valamint a kommunikációs és interkulturális kompetenciák fejlesztése állt. A kutatás eredményei hozzájárulhatnak a kárpátaljai tanítóképzés, valamint a magyar tannyelvű elemi oktatás módszertani megújításához.

Csopák Éva a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán kezdte meg felsőoktatási tanulmányait tanító és óvodapedagógia szakon. 2015-ben mester fokozatú diplomát szerzett a Debreceni Egyetemen neveléstudomány szakirányban. Ettől az évtől a Rákóczi Egyetem Pedagógia és Pszichológia Taszékének oktatójaként és koordinátoraként dolgozik. 2021-ben mesterdiplomát szerzett a Rákóczi Egyetem Filológia Tanszékén magyar nyelv és irodalom szakon. 2025-től a Momentum Doctorandus elnökségi tagjaként tevékenykedik. Kutatási területéhez tartozik az anyanyelvi oktatás az általános iskolában, az olvasott szövegek megértése az alsó tagozaton, az olvasási szokások vizsgálata. Tudományos munkásságát több hazai és nemzetközi szakfolyóirat is jegyzi, számos publikáció szerzője és társszerzője.

A Kárpátalja.ma szerkesztősége gratulál a kiemelkedő szakmai eredményhez, s további sikereket kívánunk!

Pallay Katalin,

Kárpátalja.ma

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