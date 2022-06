Az egész Kárpát-medencében lobogott a magyarság összetartozásának tüze

Szombat este a Kárpát-medencében, és a világon szinte mindenhol, ahol magyarok élnek, ismét meggyújották az Összetartozásunk Tüzét. A kezdeményezés két éve, a trianoni békediktátum aláírásának századik évfordulóján indult, de tavaly és tavalyelőtt a járványügyi korlátozások miatt még sok helyen nem tudtak csatlakozni. Idén már nem volt ilyen akadály – hangzott el az M1 Híradójában.

Csaknem két méter magas farakással készültek a felvidéki Nagykaposon, hogy meggyújtsák az Összetartozásunk tüzét. Mindenkit meghívtak az eseményre, akik szívükben magyarnak érzik magukat. A szervezők azt szeretnék, ha hagyománnyá válna a településen a tűzgyújtás június negyedikén.

Ugyanabban az időben lobogott a tűz a vajdasági Oromon is. A helyiek szombat este pontban 20:22 perckor gyújtották meg,

a faluban évről évre egyre több fiatal tartja fontosnak, hogy az ilyen programokon részt vegyen.

Az erdélyi Demeterfalván a falu feletti dombon gyújtottak tüzet. A helyiek már két éve, a trianoni békediktátum aláírásának századik évfordulóján csatlakoztak a kezdeményezéshez.

Az anyaországtól egyik legtávolabb élő magyar közösségben, az ausztráliai Brisbane-i Magyar Ház kertjében gyűltek össze az ott elő magyar családok, hogy meggyújtsák az Összetartozás Tüzét.

Trianon 102. évfordulóján istentiszteletet is tartottak az Összetartozás templomában,

ahol Magyarország nagykövete a hagyományőrzést és annak akaratát hangsúlyozta.

„Nagyon sok minden történt Trianon óta. A szétszakadt országot valahol összeraktuk. A kárpát-medencei országokban a magyarsággal kiépítettünk hidakat, és most már a távoli diaszpórát is eléri a magyarországi akarat, és az akarat kölcsönös. Hiszen, ők is szeretnének Magyarországgal minél szorosabb kapcsolatban lenni” – mondta Mikola István.

Magyarországon a Duna vizén gyújtottak tüzet az esztergomi fiatalok,

a 14-es számú cserkészcsapat kenukkal húzta be a megrakott máglyát.

Eközben Tatán, a Kálvária domb lábánal tartották a tűzgyújtásos megemlékezést.

Idén nem csak az összetartozás, hanem a béke tüzei is ezek. A világ minden táján egyszerre fellobbanó lángokkal, az Ukrajnában dúló háború leállításáért is kiállnak a szervezők.

Az elmúlt években hat kontinens 73 országának több mint 2500 települése és azok magyar közösségei csatlakoztak az összetartozásunk tüze programhoz.

Forrás: M1/hirado.hu

Nyitókép: Híradó