Közepes, 5,7 erősségű földrengés rázta meg szerda hajnalban Románia délkeleti részét, több ember könnyebben megsérült, többen pánikrohamot kaptak – jelentette a romániai országos földfizikai intézet (INCDFP).

Az INCDFP pontosított adatai szerint a földrengés hajnali 2 óra 48 perckor következett be Vrancea megyében, 120,8 kilométeres mélységben. Epicentruma a moldvai Focsani városától 48 kilométerre, Buzautól 61 kilométerre, Sepsiszentgyörgytől 64 kilométerre, Brassótól 74 kilométerre volt. Ez volt az utóbbi évek legerősebb földrengése Romániában.

A földmozgás Bukarestben és az ország délkeleti részén sokhelyütt érezhető volt. A katasztrófavédelmi felügyelőséghez könnyebb sérülésekről érkeztek bejelentések, két ember menekülés közben megsérült, amikor bútordarab esett rájuk, többen pánikrohamot kaptak.

A felügyelőség szerda reggel közölte, hogy egységei nyolc megyében – Braila, Buzau, Galac, Iasi, Kovászna, Neamt, Vrancea, Vaslui – és Bukarestben tartottak helyszíni szemléket, de nem rögzítettek anyagi kárt. A kárfelmérés folytatódik.

Romániában legutóbb 2018 októberében mértek erősebb földrengést, akkor Buzau megyében jegyeztek 5,8-as erősségű földmozgást.

A román hatóságok szerint szeizmológiai szempontból Bukarest számít Európa legveszélyeztetettebb fővárosának. A történelmi feljegyzésekre alapozva a szeizmológusok azt valószínűsítik, hogy Bukarest térségét évszázadonként legalább kétszer rázza meg a Vrancea-térségből induló nagy erejű földmozgás. A legutóbbi, 1977-es 7,2-es erősségű súlyos földrengésben több mint 1400-an haltak meg, és több mint 11 ezer ember megsérült.

Forrás: MTI

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