Ismét Pásztor István lett a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke

Újabb négy évre Pásztor Istvánt választották meg a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökének a legnagyobb délvidéki magyar párt szombati tisztújító közgyűlésén az észak-bácskai Kishegyesen.

Az elnöki tisztségre ő volt az egyetlen jelölt.

Pásztor Istvánt először 2007 májusában választották meg a VMSZ élére, miután az addigi elnök, Kasza József bejelentette visszavonulását. A 67 éves politikusnak ez az ötödik pártelnöki mandátuma.

A politikus sikeresnek értékelte a párt utóbbi négy évét. Mint mondta, szinte rekordnak számító választáson vett részt a párt ilyen rövid idő alatt, hiszen az önkormányzati, tartományi, előrehozott parlamenti és a kisebbségi önkormányzati választás mellett a vajdasági magyarság részt vett a magyarországi országgyűlési, illetve az európai parlamenti voksolásban is, és minden akadályt sikerrel vett.

Pásztor István köszönetet mondott a VMSZ partnereinek és szövetségeseinek, a Fidesz-KDNP-nek, a magyar kormánynak, a Szerb Haladó Pártnak és a szerb kormánynak, valamint a párt minden szövetségesének.

A pártelnök a megválasztását követően kiemelte, mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy méltó legyen a neki megszavazott bizalomra.

„Továbbra is az az alapvető feladatunk, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy minden Vajdaságban élő magyar identitásában megmaradva és megerősödve boldogulni tudjon a szülőföldjén. Ez volt az eddigi mozgatórugónk, ma is ez, és az elkövetkező időben is ez marad”