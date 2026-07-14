Két időkapszulát találtak a csíksomlyói kegytemplom tornyában

Két, 1940-ben és 1941-ben elhelyezett időkapszulát találtak a csíksomlyói kegytemplom tornyában, az ezekben lévő egyik levél az akkori történelmi korról is beszámol – írta kedden az MTI-nek küldött közleményében a római katolikus kegytemplomot működtető Erdélyi Ferences Rendtartomány.

A közlemény szerint a két időkapszula a kegytemplom felújítása során, a jobb oldali torony gömbjéből került elő, miután hétfőn leemelték ennek keresztjét. A toronygömbben két, gyógyszeres üvegbe helyezett időkapszula volt. Ezeket Bernád Rita, a Gyulafehérvári Főegyházmegye főlevéltárosa, Pál Péter okleveles könyvrestaurátor és Hegedűs Enikő művészettörténész bontotta fel a helyi ferences közösség és a restaurálást végző Impex Aurora Kft. képviselőinek jelenlétében.

Az egyik időkapszulában talált levél az 1940-es földrengést követő helyreállításról, a felújítás támogatóiról, valamint a kor történelmi körülményeiről tudósít – írták. Bár egyelőre csak részben olvasható, megállapítható, hogy 1940-ben keltezték, és P. Szőcs Dénes akkori házfőnök neve is szerepel benne. Restaurálását követően várhatóan további részletek is olvashatóvá válnak

– vélték a szakemberek.

A másik levelet 1941. november 24-én keltezték. A dokumentum szövegét a felbontását követő első olvasatban közölte a ferences rend, hangsúlyozva, hogy egyes részletei a restaurálást követően pontosításra szorulhatnak.

A levél írói arról tájékoztatnak, hogy a földrengés által súlyosan megrongált kegytemplomot az 1941-es esztendőben újították fel és a munkálatokhoz szükséges pénzt „nagy részben a magyar királyi kormány adta”, a többi közadakozásból gyűlt össze. „Hálával örökítjük meg gróf Teleki Pál miniszterelnök nevét, valamint Bárdossy László jelenlegi miniszterelnök nevét. Hóman Bálint kultuszminiszter, Zsindely Ferenc és Kádas Károly államtitkárok nevét, akik sokat tettek templomunk érdekében. Legtöbbet mindazonáltal Isten után, Vitéz Nagybányai Horthy Miklósné Őfőméltóságának köszönjük, aki lelke és legfőbb pártfogója volt templomunknak” – áll a közlemény által idézett dokumentumban.

Ennek írói arról is beszámolnak, hogy „nehéz, küzdelmes időben” folyik a munka. „Honvédeink az orosz mezőkön véreznek a szebb magyar jövőért. Megújul ősi kegytemplomunk is, hogy újabb évszázadokon át munkálja, védje a magyar gondolatot, és sorsot a keleti vidéken. Áll, hogy menedéke istápolója legyen, mint eddig is a székely nemzetnek” – áll a dokumentumban.

Eszerint a levél keltezése „Nagybányai Vitéz Horthy Miklós országlása, Márton Áron püspöksége, P. Sándor Vitális provinciálissága és Szőcs Dénes házfőnöksége idején” történt.

Az időkapszulákból előkerült dokumentumokat a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár csíksomlyói restaurátorműhelyében restaurálják, és várhatóan augusztusban a kegytemplomban állítják ki – közölte a ferences rendtartomány.

Albert Leander OFM csíksomlyói házfőnök szerint az előkerült iratok másolatait az új, ezután elhelyezendő időkapszulába is beteszik. A ferences közösség közösen fogalmaz meg üzenetet az utókor számára.

A folyamatban lévő helyreállítás jelentős epizódja a csíksomlyói kegytemplom történetének, melynek legutóbbi átfogó felújítása az 1940-es földrengés után, 1941–42-ben zajlott. A munkálatok keretében eddig a templom tetőszerkezete és külső falazata újult meg, jelenleg a tornyok felújítása zajlik.

A restaurálás célja, hogy a kegyhely épített öröksége és lelki küldetése a következő nemzedékek számára is fennmaradjon – írta az Erdélyi Ferences Rendtartomány.

Forrás: MTI

Nyitókép: Bíró István/maszol.ro

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