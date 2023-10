Kós Károly Televíziós Filmszemle – a Tv21 Ungvár több kategóriában is dobogós

Idén is kiosztották a Kós Károly Testület által szervezett televíziós filmszemle díjait Palicson október 11-én.

A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által meghirdetett versenyprogramba idén több mint 50 alkotást neveztek be ismeretterjesztő- és dokumentumfilmekkel, portréfilmekkel, riportokkal és tudósításokkal. A kárpátaljai Tv21 Ungvár stábja több kategóriában is díjazott lett.

Második helyezést ért el Debreceni Kamilla Az élet él című portré, kisfilmje. Riport, tudósítás kategóriában második lett K. Debreceni Mihály és Vass Tamás A munkácsi turul meggyalázása című összeállítása. Rövidfilm, portré kategóriában pedig különdíjban részesült K. Debreceni Mihály és Bereczky Tamás az Akácfa a sziklában című alkotása.

Az eseményen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár is részt vett. Hangsúlyozta, hogy a külhoni magyar tudósítók mindennapi munkájukkal nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a külhoni magyar nemzettársaink anyanyelvükön juthassanak hozzá a közösségüket érintő legfontosabb hírekhez. Fontos az is, hogy munkáikon keresztül a külhoni lét mindennapi kihívásait és szépségeit az anyaországban élő honfitársaink is megismerhetik.

– Nagy eredmény, hogy mára nemcsak az oktatás, a kultúra, a gazdaság vagy épp a sport, hanem a média területén is egységes Kárpát-medencei térben gondolkodunk. Ebben az egységben, ezekben a sikerekben elévülhetetlen érdemei vannak a magyar közmédiának, valamint a közmédia tudósítóinak

– fogalmazott.

Gratulálunk a díjazottaknak!

