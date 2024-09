Orosz drón maradványaira bukkantak Románia területén

Orosz drón maradványaira bukkantak a román hatóságok Románia területén, a Tulcea megyei Periprava település térségében – közölte hétfőn a román védelmi minisztérium.

A drónmaradványokat az ukrán határ közelében találták, abban a térségben, ahol vasárnap becsapódási zónát azonosítottak, miután előző éjjel az orosz hadsereg Duna menti ukrán célpontokat támadott.

A román hadsereg, a Román Hírszerző Szolgálat és a belügyminisztérium szakértői már vasárnap elkezdték a településen kívüli, lakatlan terület átvizsgálását dróndarabok után kutatva. A megtalált drónmaradványokat szakvéleményezés céljából elszállították.

A minisztérium azt is közölte, hogy egy másik lehetséges becsapódási zónát is azonosítottak Caraorman település térségében, azt is átvizsgálják.

Marcel Ciolacu kormányfő az incidens kapcsán hétfőn úgy nyilatkozott: Románia valós időben reagált, és F16-os repülőgépekkel figyelemmel követte a helyzetet, mely nem kívánta meg a román fél beavatkozását.

„Ha a drónoknak Románia területén lett volna célpontja, természetes, hogy országunk közbelépett volna”

– idézte a miniszterelnököt az Agerpres hírügynökség.

Ciolacu provokációnak nevezte az incidenst, hozzátéve, hogy az orosz hadsereg ily módon teszteli az Ukrajnát környező országok reakcióképességét.

A román védelmi tárca vasárnap jelentette be, hogy orosz drónt észleltek vasárnapra virradóra Románia légterében, és Tulcea megyében lehetséges „becsapódási zónát” is azonosítottak a Duna menti ukrán célpontok ellen végrehajtott orosz támadások nyomán.

A hatóságok hajnali 2 óra 20 perckor és 2 óra 40 perckor figyelmeztető üzenetet is küldtek a Ro-Alert rendszeren keresztül a Tulcea és Konstanca megyei lakosságnak. Az észlelés időpontjától hajnali 4 óra 8 percig két román F-16-os vadászgép ellenőrizte és felügyelte a légteret.

A román külügyminisztérium közleményben ítélte el Románia légterének újbóli megsértését, és az ukrán lakosság és civil infrastruktúra elleni sorozatos orosz támadások leállítását, a nemzetközi jogi normák tiszteletben tartását kérte Oroszországtól.

Forrás: MTI

Nyitókép: romania.europalibera.org