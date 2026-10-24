Megyei és helyhatósági önkormányzati választásokat tartanak Szlovákiában

Megyei és helyhatósági önkormányzati választásokat is tartanak Szlovákiában szombaton, a voksolás reggel hét órakor kezdődött és este nyolc óráig tart.

A választásokon résztvevők a lakóhelyük szerinti városban vagy községben induló polgármester- és főpolgármester-jelöltek valamelyikére, illetve a városi vagy települési önkormányzat képviselőjelöltjeinek valamelyikére és a megyeelnökjelöltek, illetve megyei képviselőjelöltek valamelyikére voksolhatnak.

A szlovákiai szabályozás szerint az önkormányzati választásokon nem csak szlovák állampolgársággal rendelkező személyek vehetnek részt, hanem minden olyan 18. életévét betöltött személy, aki rendelkezik állandó lakhellyel az ország területén. Ennek alapján a voksoláson mintegy 4,41 millió választópolgár szavazhat 6029 választóhelyiségben az ország közel háromezer településén.

Szlovákiában négyévente kerül sor mind a helyi önkormányzati, mind pedig a megyei választásokra, az idén már második alkalommal tartják a két választást összevont időpontban.

Szlovákiában a legutóbbi, 2022-es megyei választások részvételi aránya 43,74 százalékos volt, vagyis érezhetően magasabb, mint a két választás összevonása előtt, amikor az utolsó ilyen alkalommal 30 százalékos szinten alakult. A helyi önkormányzati választásokon ennél magasabb szokott lenni a választók részvételi aránya, a legutóbb 46,19 százalékos volt.

A szabályozás szerint a voksolás idején kampánycsend van érvényben, ez a választások előtt két nappal kezdődött. A választás egyfordulós és egy napig tart, a szavazóhelyiségek szombaton este 8 óráig tartanak nyitva. Az első részeredményeket ezt követően folyamatosan hozzák majd nyilvánosságra, a hivatalos végeredmények kihirdetése vasárnap várható.

Forrás: MTI

Nyitókép: illusztráció, AP Photo

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