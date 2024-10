A magyar animáció klasszikusai újra életre kelnek a közmédia csatornáin

Tematikus műsorkínálattal ünnepli a 110 éves magyar animációt október 28-án a közmédia. Misi mókus, Gusztáv, Mézgáék, a Macskafogó és még számos ismert, de akár ritkaságnak számító animációs alkotás hátterét, a műfaj kihagyhatatlan alkotóit ismerhetik meg a nézők és a hallgatók.

A Nemzeti Filmintézet 2024-re hirdette meg a 110 éves magyar animáció emlékévét. A közmédia csatornái október 28-án tematikus műsorfolyammal ünneplik a hazai animáció remekműveit és alkotóit.

Az M5 kulturális csatornán már reggel 9 órától a világhírű Kecskeméti Rajzfilmstúdióba kalauzol a Magyar Krónika. Ezt követően Gémes József, a Vili, a veréb, a Gusztáv és még számos más nagy sikerű produkció rendezőjének portréját láthatják a nézők. 13 órától a 101. Magyar Népmese című műsorban Mikulás Ferencre emlékeznek. 21 órától látható a Magyar animáció 110 című összeállítás, majd 21:35-kor az 1981-ben bemutatott, Arany László azonos című elbeszélő költeménye alapján készült Fehérlófia című magyar rajzfilm következik. Az animációs játékfilm rendezője és írója Jankovics Marcell.

A Dunán a magyar animáció történelme előtt tisztelegve szinte minden órában feltűnik egy-egy ikonikus mese, mint az Üzenet a jövőből – A Mézga család különös kalandjai, a Vízipók-Csodapók, a Gusztáv-sorozat vagy a Leo és Fred.

A Duna World csatornán 11:30-tól a Sárkány és papucs látható. Az 1989-ben bemutatott magyar rajzfilm a Kerekasztal-mondakörben játszódik. Rendezője Hernádi Tibor, a forgatókönyvet Dargay Attila, Kertész Balázs, Mikó István és Nepp József írta. A 21:35-kor kezdődő Hogy volt?! című műsor a magyar animáció hőskorát mutatja be.

Az M2 Gyerekcsatornán a hét minden napján számíthatnak a kisebbek erőszakmentes magyar animációs mesékre, reklám és megszakítás nélkül. Október 28-án is találkozhatnak a többi között A kockás fülű nyúllal, elmerülhetnek Misi Mókus kalandjaiban, a Kukori és Kotkoda, a Mesélj nekem!, a Mekk Elek, az ezermester, valamint A legkisebb ugrifüles vagy A nagy ho-ho-ho-horgász is történeteiben. A sort Sebaj Tóbiás zárja este. A Hetedhét kalandban megismerhetik Gyarmati Esztert és Bősz Mirkót és a két fiatal animátort, akiknek a kreativitását és keze munkáját dicsérik a Csillagok esti mesefényben című műsor illusztrációi. A csatorna Firkaland – Készítsünk együtt mesét! pályázatnak ezen héten derül ki a nyertese. A győztes pályázó által készített rajzfigurát az M2 „életre kelti”.

A Nemzeti Archívum oldalán kiderül, hogy mit is jelent pontosan az animáció fogalma, és mikor születtek az első ilyen alkotások. Ritkaságnak számító fotókat is bemutatnak, és az oldal látogatói tesztelhetik tudásukat is egy kvízzel. Az m3.hu műsorán most felidézhetik a magyar animáció számos kiváló alkotását. A többi között a kiselefánt, Kíváncsi Fáncsi kalandjait, A Trombi és a Tűzmanót, de egy egész estés animációs filmre is megtekinthető lesz ezen a napon a Háry Jánost UHD-minőségben nézhetik meg az érdeklődők. A nemzetiarchivum.hu oldalon különgyűjteményt is létrehoznak a legnépszerűbb animációs sorozatokból, amelyek folyamatosan elérhetők lesznek a magyar animáció megszületésének 110. évfordulója alkalmából.

A rádiók sem maradnak ki az évforduló megünnepléséből. Érdemes lesz a Kossuth Rádióra kapcsolni október 28-án is, hiszen exkluzív interjút hallhatnak a Kalendárium című műsorban a Kossuth-díjas rajzfilmrendezővel Rofusz Ferenccel, aki 1981-ben A légy c. alkotásáért a legjobb animációs rövidfilm kategóriában Oscar-díjat nyert. Este 19:30-tól a Nagyokban Mikulás Ferenc, a magyar animációs kultúra egyik legjelentősebb alakja szólal meg. A Dankó Rádióban október 28-án az Aranylemezekben legendás animációs sorozatok zenéiből hallhatnak válogatást, mint Wolf Katitól a Vuk főcímdala, vagy a ritkán hallott Deák együttes: Vízisi című száma, amely a No, megállj csak című szovjet rajzfilm főcímdala volt. Kevesen tudják talán, hogy az Omega együttes Fekete pillangó című dala, a Magyar Televízió produceri irodájának első animációs klipje volt, ez a dal felcsendül a rádióban és természetesen nem maradhat ki a 100 Folk Celsius sem a műsorból.

A Bartók Rádióban a délelőtti és délutáni műsorokat a magyar animációs filmek zenéi kísérik majd.

Forrás: MTVA