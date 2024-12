A Média a Családért, valamint a Külhoni Média a Családért díjakat 2025 januárjában adják át

Elindult a Média a Családért, valamint a Külhoni Média a Családért díj közönségszavazása – január 10-ig lehet voksolni a családok életét, örömeit és kihívásait, legboldogabb és legnehezebb pillanatait feldolgozó cikkekre, rádió- és televízióműsorokra. A szakmai és közönségdíjakat 2025 januárjában ünnepélyes keretek közt adják át.

Hogyan zajlanak a hétköznapok egy olyan családban, ahol a szülők hét gyermeket nevelnek? Miért számít még mindig tabunak a nők harmadát érintő perinatális veszteség? Milyen változást hozhat a szülői gondoskodás nélkül maradt gyerekek életébe, ha olyan nevelőszülőkhöz kerülnek, akik valóban szerető, meleg otthont tudnak teremteni? És milyen segítséget kaphatnak a mentális problémákkal küzdő tizenévesek és családtagjaik? Többek között ilyen témákkal foglalkoztak a Média a Családért és a Külhoni Média a Családért díj idei jelöltjei.

A 2007-ben alapított Média a Családért díj célja, hogy a család ugyanolyan hangsúlyos szerepet kapjon a médiában, mint a való életben. Ahogy az előző években, úgy idén is azokat a magas szakmai színvonalon készült, nyomtatásban és online felületeket megjelent cikkeket, illetve rádió- és televízióműsorokat jutalmazzák, amelyek középpontjában a családok állnak.

„A jó újságíró bátor ember. És most nem a tűzvonalban járó vagy provokatív kérdéseket feltevő riporter merészségére gondolok, hanem arra a bátorságra, amellyel egy-egy szerző előfeltevésein vagy félelmein túllépve megmerítkezik mások nehézségében, örömében, sorsában, vállalva, hogy mindez a saját életére is visszavonhatatlanul hatással lehet. És ha ezt szakmája minden tudásával olyan cikké vagy műsorrá formálja, hogy az mások életében is változást hozzon, akkor ez a bátor ember jó újságíró is. A médiának és a család témájának nagy szüksége van ilyen kollégákra. Őket szeretnénk megmutatni” – mondja Szám Kati, a Képmás magazin főszerkesztője, a szakmai zsűri tagja.

A Média a Családért Alapítvány szakmai zsűrije az elmúlt tizenkét hónapban egy-egy hazai és külhoni cikket, rádió- és televízióműsort választott ki, amelyeket a Képmás magazinban és az alapítvány honlapján is bemutattak. Az így kiemelt kétszer 12 jelölt közül kerül majd ki az a két győztes, aki elnyeri a 2024-es Média a Családért, illetve Külhoni Média a Családért díjat. Az elismeréseket ünnepélyes keretek között, 2025. január 23-án adják át.



A szakmai zsűri mellett a közönség is szavazhat a mediacsaladert.hu oldalon – a két kategórián belül több jelöltre is leadhatják a voksukat 2025. január 10-ig. Az olvasók, nézők által legjobbnak tartott hazai és külhoni jelölt elnyeri a közönségdíjat és az azzal járó 400 ezer forintos jutalmat.



A magyarországi Média a Családért díj főtámogatója a Magyar Telekom, a Külhoni Média a Családért díj a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával valósul meg. A közönségdíjakat az MBH Bank támogatja.



Magyarországi zsűritagok:



Prof. Dr. Aczél Petra, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem tanára

Gáspár Monika, a Librettó vezető szerkesztője, M5 (MTVA)

Király Eszter újságíró

Martí Zoltán, a 777 alapító-főszerkesztője

Mohay Bence, az M4 Sport műsorvezetője

Molnár-Bánffy Kata kommunikációs szakember, a Képmás Kiadó és a Salt Communications ügyvezetője

Szilvay Gergely, a Mandiner főmunkatársa

Szám Katalin, a Képmás magazin főszerkesztője



Külhoni zsűritagok:



Csinta Samu újságíró, közíró (Erdély)

Dunda György, a Kárpáti Igaz Szó lapigazgatója (Kárpátalja)

Molnár Judit, a Ma7 médiacsalád főszerkesztője (Felvidék)

Tóth Lívia, a Hét Nap hetilap főszerkesztője, a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének alelnöke (Délvidék)



