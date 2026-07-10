A NAV felfüggesztette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében

Az ukrán pénzszállító ügyében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) lényegében lezárta a nyomozást, a belföldön lehetséges nyomozási cselekményeket már elvégezte. Az eddigi eredmények alapján nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése, de az ügy végleges lezárásához szükséges az osztrák nyomozóhatóság válasza, ezért annak beérkezéséig a NAV felfüggesztette a nyomozást – közölte az adóhatóság csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a NAV az Alkotmányvédelmi Hivatal jelzése és a Legfőbb Ügyészség kijelölése alapján pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást.

Azt írták, hogy a NAV-hoz továbbított jelzés lényeges eleme volt, hogy a Magyarország területén áthaladó készpénz és arany ismeretlen eredetű.

A NAV előterjesztésére még április első felében az ügyészség a pénz eredetének tisztázása érdekében európai nyomozási határozatot bocsátott ki az Osztrák Köztársaság felé.

Tekintettel arra, hogy további nyomozati cselekményt a NAV már nem végez, de a jogsegély iránti kérelemre a válasz még nem érkezett meg, a nyomozó hatóság a büntetőeljárást felfüggesztette – indokolták.

Az ukrán pénzszállító ügyében a hivatal saját hatáskörben végzett teljes körű átvilágítása, amely azt vizsgálja, hogy minden eljárási és nyomozati cselekmény az érvényes és hatályos jogszabályok alapján, a belső eljárási rendnek megfelelően történt-e, jelenleg is folyamatban van.

A NAV a belső vizsgálat és a nyomozás eredményét, azok lezárultával nyilvánosságra hozza – jelezték.

Nyitókép: Szajki Bálint / 24.hu/ A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által lefoglalt ukrán pénzszállító autók átvizsgálása és kiadása a NAV Bűnjelkezelő Központjában (NAV BFO Telep) Csepelen 2026. március 12-én.





MTI

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