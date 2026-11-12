Adventi jótékonysági koncertkörúttal támogatják a kárpátaljai gyermekeket és fiatalokat

A budapesti Lumen Christi Gospel Kórus közreműködésével szervez adventi jótékonysági koncertkörutat a Károlyi Bernát Alapítvány Békés Vármegye Fejlődéséért. A rendezvénysorozat bevételéből három kárpátaljai intézmény és szervezet munkáját, valamint a gyermekek és fiatalok támogatását segítik.

A kezdeményezés célja, hogy a zene és az adventi elcsendesedés élményén túl kézzelfogható segítséget nyújtson azoknak a kárpátaljai közösségeknek, amelyek a háború okozta nehézségek közepette is gyermekekről, fiatalokról és a rászorulókról gondoskodnak.

A koncertkörút támogatottjai között szerepel a Szent Mihály Gyermekotthon, az Élim Hetyeni Református Fogyatékkal Élők Napközi Otthona, valamint a Kárpátaljai „Második Esély” Jótékonysági Alapítvány.

A Szent Mihály Gyermekotthon létrehozását Majnek Antal munkácsi megyéspüspök kezdeményezte több mint húsz évvel ezelőtt. A Rát településen működő, családi típusú gyermekotthon 2025-ben nyitotta meg kapuit a helyi római katolikus plébánia és a Munkácsi Szent Márton Egyházmegyei Karitász alapításával. Az intézményben négy befogadó család gondoskodik az állami gondozásból vagy nehéz családi körülmények közül érkező gyermekekről. A nevelőszülői feladatokat vállaló keresztény házaspárok saját családjukba fogadják be a gyermekeket, akik között magyar és ukrán nemzetiségűek egyaránt vannak. A koncertkörútból befolyó támogatást az otthon működtetésére fordítják.

A másik kedvezményezett az Élim Hetyeni Református Fogyatékkal Élők Napközi Otthona, amely 2012 óta biztosít nappali ellátást a sajátos nevelési igényű, illetve fogyatékkal élő gyermekek számára. A Beregszásztól mintegy 30 kilométerre fekvő Hetyenben működő intézménybe jelenleg nyolc településről érkeznek gyermekek. A szakemberek fejlesztő foglalkozásokkal igyekeznek elősegíteni önállóságukat és életminőségük javítását, miközben a családok mindennapjait is könnyítik.

Az otthon fenntartása teljes egészében jóakaratú emberek adományaiból történik. A háború következtében azonban egyre kevesebb támogatás érkezik, miközben a segítségre szorulók száma növekszik. A mostani kezdeményezésből származó adományokat a 2027-es működési költségek fedezésére fordítják.

A koncertkörút harmadik támogatottja a Kárpátaljai „Második Esély” Jótékonysági Alapítvány, amely kiemelt figyelmet fordít a kárpátaljai magyar baptista gyülekezetek fiataljaira. A szervezet rendszeresen szervez téli és nyári ifjúsági programokat, amelyek lehetőséget teremtenek a közösségépítésre, a hitbeli megerősödésre és a szülőföldön való megmaradás értékének erősítésére.

A támogatásból a fiatalok körében népszerű Didergős Hétvége megvalósításához is hozzájárulnának. A hegyvidéki környezetben szervezett program során közösségformáló foglalkozásokkal és lelki előadásokkal segítik a résztvevőket hitük elmélyítésében.

Gospelzene az adventi készülődés jegyében

A jótékonysági koncertkörút zenei közreműködője a Lumen Christi Gospel Kórus, amely 1998-ban alakult a budapesti Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánián. Az együttes a tradicionális afroamerikai spirituálék és a kortárs gospel zene világát hozza közelebb a közönséghez.

Repertoárjukban az Apácashow-filmek ismert betétdalai, klasszikus spirituálék átiratai és kortárs gospelművek egyaránt helyet kapnak. Előadásuk egyik kiemelkedő darabja Robert Ray hat tételes Gospel Miséje. A kórus számos hazai és nemzetközi versenyen szerepelt, több alkalommal aranyminősítést is elnyert, emellett hat lemezt jelentetett meg. Legújabb albumuk, a Jesus is my help hivatalos bemutatóját 2026. december 16-án tartják a budapesti MOM Kulturális Központban.

A szervezők szerint a koncertsorozat egyszerre kínál lehetőséget a lelki feltöltődésre és a segítségnyújtásra. Arra kérik az érdeklődőket, hogy részvételükkel és adományaikkal járuljanak hozzá a kárpátaljai gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó intézmények fennmaradásához.

Adományokkal koncertlátogatás nélkül is lehet segíteni

Azok is támogathatják a kezdeményezést, akik egyik koncerten sem tudnak részt venni. A felajánlásokat az alábbi bankszámlaszámra várják:

Kedvezményezett: Károlyi Bernát Alapítvány

Bankszámlaszám: 10300002-13786664-00014903

Közlemény: Kárpátalja 2026

Szervező: Károlyi Bernát Alapítvány Békés Vármegye Fejlődéséért

Kapcsolat: Szebellédi Zoltán

Telefon: +36 30 628 8883

E-mail: [email protected]

A rendezvénysorozat előkészítésében és megvalósításában több partnerszervezet is közreműködik, köztük a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség. A programok a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázati támogatásával valósulnak meg.

„Mindenki elhatározásának megfelelően adjon, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti” – olvasható a Korinthusiakhoz írt második levélben (2Kor 9,7).

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