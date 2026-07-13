Az Old Circus School Ukraine növendékei is felléptek a Cirkuszok Éjszakája

Teltház előtt rendezték meg szombat este a Cirkuszok Éjszakája 2026 EXTRA című, több mint négyórás gálaműsort a Fővárosi Nagycirkuszban – tájékoztatta az intézmény vasárnap az MTI-t.

A közleményben kiemelték, hogy az esten a jelenleg futó MIRÁZS előadás bővített változata mellett számos, erre az alkalomra készült produkciót mutattak be. A gálán a Baross Imre Artista- és Előadóművészeti Akadémia hallgatói, az Old Circus School Ukraine növendékei, valamint magyar és külföldi artistaművészek léptek porondra.

Az est zenei nyitányáról a Delicias Duo gondoskodott. A formációhoz Shütz Brúnó, Szakál László, a Fővárosi Nagycirkusz zenekarának vezetője és Babindák István klarinétművész is csatlakozott, két ukrán diák, Myryl Erika és Fedorova Varvara pedig Bogányi-zongorán bemutatott handstand produkcióval gazdagította a programot – olvasható a sajtóanyagban.

A rendezvényt Graeser József „Dodi”, a Fővárosi Nagycirkusz cirkuszszakmai igazgatója rendezte. Az extra műsort követően a közönség megtekinthette a MIRÁZS című előadást is.

A Fővárosi Nagycirkusz felidézte: a Cirkuszok Éjszakáját 2013 óta rendezi meg, az esemény pedig mára a hazai cirkuszművészet egyik kiemelt ünnepévé vált. Az országos programsorozathoz idén is több utazócirkusz csatlakozott: a Magyar Nemzetközi Utazó Nagycirkusz, a Richter Flórián Cirkusz és a Horror Cirkusz egyaránt telt házas előadásokról számolt be.

A szervezők kifejtették: a rendezvény célja a magyar cirkuszművészet hagyományainak bemutatása, az artistadinasztiák összefogásának erősítése, valamint a hazai és nemzetközi cirkuszművészet értékeinek népszerűsítése.

Forrás: MTI

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