Filmekkel emlékezik a közmédia a magyarság sorsfordító időszakára

Az 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátumra történelmi filmekkel és dokumentarista alkotásokkal emlékeznek a közmédia csatornái a Nemzeti Összetartozás Napján.

A trianoni békediktátum értelmében Magyarország elvesztette számos egyetemét, a többi közt a kolozsvárit is. A Dunán június 4-én 10:15-től látható A menekülő alma mater – a kolozsvári egyetem Szegedre költözésének története című magyar dokumentumfilm azt mutatja be, miként nyert a patinás intézmény új otthonra Szegeden. A trianoni szerződés aláírását megelőző tárgyalásokon a magyar kormányzat mindent megtett az igazságosabb béke érdekében. Gróf Teleki Pál vezetésével magyar tudósokból álló csapat elkészítette a Kárpát-medence etnikai viszonyait híven bemutató vörös térképet, a Carte Rouge-t. A 12:55-kor kezdődő Carte Rouge – Vörös térkép című dokumentumfilm 1918-tól követi végig az eseményeket, amikor Teleki a bolgár front elvesztése után rájön, szükség lesz egy térképre. A nemzeti összetartozás jegyében született különleges túrán kalauzolja végig a nézőket a 14:40-től látható Határtalanul – Két keréken a Kárpát-medencében című alkotás. A Duna 17:25-től tűzi műsorára A magyar világ közepe – A geszti Tisza-kastély újjászületése című filmet, az alkotás az M5-ön is látható lesz 21 órától. A Dunán június 4-én a 20. századi magyar történelem egyik legnagyobb hatású beszédét bemutató A beszéd – Apponyi a magyar ügy védelmében című művet is láthatják 20:40-től. A Nemzeti Összetartozás Napján 21:40-től az Ismerős Arcok zenekar 25 éves jubileumi koncertje után az Örök hűség című zenés filmet láthatják a Dunán, amely a temesvári Dér család valós történetén alapul, bemutatja, miként vált vagonlakóvá az I. világháború után több százezer magyar.

Ismeretterjesztő filmet tűz műsorára június 4-én 19:55-től a Duna World. Ha elmentem a dóm kapuja előtt… – Emlékképek és Trianon drámája Kassa magyar történelmében címmel. 22:35-től láthatják Koltay Gábor Hétköznapi Trianon című dokumentumfilmjét, amelyben két fiatal a trianoni békediktátum okai után kutat Versailles-ben és az erdélyi Bonchidán, bemutatva az 1920 utáni, mai tanulságokat is tartalmazó nemzetfejlődést, de a velünk elő trianoni következményeket is.

Az M5 kulturális csatornán látható kedden 8:55-től a Muravidéki Meseút című dokumentumfilm premierje, amelyben egy képzeletbeli kulturális-turisztikai attrakció, a szlovéniai Muravidék településeit összekötő „meseút” elevenedik meg. 11:55-től egy erdélyi magyar dokumentumfilmet láthatnak Baksatanya címmel. Az alkotás a romantikus erdélyi életmód ábrázolása helyett a többszöri újrakezdés képességét, egy ember, egy apa erejét és természetszeretetét helyezi előtérbe. A 14:50-kor kezdődő Erdélyi kastély című 1940-es magyar játékfilm túllép az egyszerű szerelmi történet és izgalmas politikai pamflet keretein, a házastársi hűség ürügyén az emberi helytállásról szól. 19 órától tűzi műsorára az M5 Mészáros László szobrászművész gondolatiból készített Örökségül című filmet. A tánccal, zenével, versekkel teljessé váló összművészeti alkotás egyik legfontosabb üzenete, hogy az Isten, a haza és a család hármas egységének nemzetmegőrző ereje van. A nap zárásaként 23:05-től a Magyar Nép Együttes Körtánc című MÜPA-előadást tekinthetik meg, amely a száz evvel ezelőtti trianoni békediktátum emlékezetének jegyeben készült.

