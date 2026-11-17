Idén is karácsonyi pénzadománygyűjtést hirdet a rászoruló kárpátaljai, elsősorban beregdédai gyermekes magyar családok támogatására a Sárospataki Wass Albert Kör (SWAK). Az egyesület december 22-ig várja a felajánlásokat, amelyekkel az otthon maradt családok karácsonyát szeretné szebbé tenni.

A szervezet évek óta hagyományosan az év végén szervez gyűjtést a nehéz körülmények között élő kárpátaljai magyar családok javára. A kezdeményezés különösen fontos a háború ötödik évéhez közeledve, hiszen az orosz–ukrán háború következményei továbbra is súlyosan érintik a térségben élőket. A Sárospataki Wass Albert Kör szerint az anyaországi magyarok felelőssége, hogy a nehézségek közepette se hagyják magukra a kárpátaljai nemzettársakat.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is elsősorban az egyesület bankszámlájára várják a pénzadományokat. Emellett a szervezők remélik, hogy lehetőségük lesz személyesen is felkeresni az adakozókat, valamint a sárospataki adventi gyertyagyújtások alkalmával kihelyezett gyűjtődobozokkal is fogadhatják a felajánlásokat.

Az elmúlt évben minden korábbinál nagyobb összeg, összesen 890 775 forint gyűlt össze. Ebből 840 ezer forintot 28 rászoruló beregdédai család között osztottak szét, a fennmaradó összegből pedig szaloncukrot vásároltak a támogatott családok gyermekeinek.

Az egyesület idén is személyesen tervezi átadni az összegyűlt adományokat. A kezdeményezés eredményéről a városi honlapon, valamint a szervezet Facebook-oldalán is beszámolnak majd.

Az adományokat 2026. december 22-ig az alábbi bankszámlaszámra várják:

Számlatulajdonos: Sárospataki Wass Albert Kör

Sárospataki Wass Albert Kör Bankszámlaszám: 11734169-20014184

11734169-20014184 Közlemény: adomány Kárpátaljára

„Segítsen, hogy segíthessünk!” – buzdítanak mindenkit a szervezők, akik hálásan fogadnak minden felajánlást, legyen az bármilyen összegű.

A Sárospataki Wass Albert Kör idei felhívását az egyesület jelmondata is kíséri: „Töretlen hittel ember és magyar.”

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