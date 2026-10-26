Jótékonysági estet szerveznek az ukrajnai belső menekültek támogatására Budapesten

A háború sújtotta Ukrajna hátországában élő nők és gyermekek helyzetére hívja fel a figyelmet a Medspot Alapítvány november 4-i jótékonysági estje. A Hátország – Nők Ukrajnában című rendezvényen filmvetítéssel, beszélgetésekkel és koncerttel várják az érdeklődőket. A jegyekből befolyó teljes bevételt a menekültek ellátására fordítják.

A Medspot Alapítvány önkéntesei közel öt éve járják az ukrajnai belső menekültek szállásait, hogy segítséget nyújtsanak a háború miatt otthonukat elhagyni kényszerült családoknak. Tapasztalataik szerint a támogatás nemcsak a mindennapi szükségletek biztosítása miatt fontos, hanem azért is, mert a menekültek számára azt üzeni: nincsenek egyedül, és mások továbbra sem feledkeznek meg róluk.

A szervezet önkéntesei a jótékonysági esttel az ukrajnai hátországban élők mindennapjaira szeretnék irányítani a figyelmet. A háborúról szóló hírekben gyakran a front eseményei kerülnek előtérbe, miközben kevesebb szó esik azokról a nőkről, akik a családjukról gondoskodnak, dolgoznak, és igyekeznek fenntartani a mindennapi életet a háború körülményei között. Sok gyermek úgy nő fel, hogy légiriadók szakítják meg a napjait, és hiányzik neki a fronton szolgáló édesapja.

A Medspot rendszeresen szállít adományokat kórházakba is, köztük olyan intézményekbe, amelyek a kárpátaljai magyar közösség számára is fontosak. A szervezet beszámolója szerint a háborús pusztítás az egészségügyi ellátást is súlyosan érinti, ezért a kórházak támogatása szintén része a munkájuknak.

Film és beszélgetések az ukrajnai nőkről

A november 4-i rendezvény középpontjában a She című ukrán film áll, amely a háború idején helytálló nőket és a családjukért küzdő embereket mutatja be. Az alkotás a hátország mindennapjaira összpontosít, bemutatva azokat a terheket, amelyekkel a nőknek és a gyermekeknek a háború következtében szembe kell nézniük.

A szervezők a film rendezőjét és egyik szereplőjét is Budapestre várják. A programban filmrészletek, a háborús Ukrajnát többször felkereső újságírókkal és szakértőkkel folytatott beszélgetések, valamint koncert is szerepel. Az est házigazdája a WMN és Geszti Péter lesz.

A szervezők arra kérik az érdeklődőket, hogy részvételükkel vagy támogatói jegy vásárlásával járuljanak hozzá a menekültek ellátásához. Azok is támogathatják a kezdeményezést, akik személyesen nem tudnak részt venni az eseményen.

Időpont és helyszín

Esemény: Hátország – Nők Ukrajnában – jótékonysági est

Időpont: 2026. november 4., szerda, 18 óra

Helyszín: Mazel Tov, Budapest

A rendezvény teljes bevételét a Medspot Alapítványon keresztül az ukrajnai belső menekültek ellátására fordítják.

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