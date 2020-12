Kiemelt versenyek sora várható 2021-ben Magyarországon

Jövőre, a 2021-re halasztott tokiói nyári olimpia évében több kiemelt, kontinentális vagy világversenynek lesz házigazdája Magyarország.

A sort márciusban a birkózók és a női kézilabdázók olimpiai kvalifikációs versenye nyitja Budapesten, illetve Győrben. Áprilisban a fővárosban rendezik a női teniszezők Fed Kupa-fináléját. Májusban pedig a női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti négyes döntője mellett az úszó, szinkronúszó, nyíltvízi és műugró Eb házigazdája lesz Budapest.

Az év egyik fő eseménye, a június-júliusi labdarúgó Európa-bajnokság is részben Magyarországon zajlik majd, a Puskás Aréna három csoportmérkőzésnek és egy nyolcaddöntőnek ad otthont, ebből kétszer a magyar válogatott is hazai pályán szerepelhet. Az U21-es korosztály kontinenstornáját is részben Magyarországon rendezik.

Az egyéni sportágakat tekintve a budapesti cselgáncs-világbajnokság emelkedik ki a sorból, júniusban, de augusztusban a lovastorna-világbajnokságnak és szeptemberben a négyesfogathajtó Európa-bajnokságnak is a magyar főváros ad otthont.

Világkupa-sorozatokban hagyományosan több sportágban – így márciusban öttusában, májusban pedig kajak-kenuban – zajlik majd Magyarországon kiemelt verseny 2021-ben. Júliusban ismét megrendezik Székesfehérváron a Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjat, a Forma-1-ben pedig augusztus elsején lesz a magyar futam.

A 2021-es versenynaptár azonban még koránt sem teljes, a koronavírus-járvány miatt több sportágban egyelőre nincs meg számos viadal időpontja és helyszíne.

Forrás: mti.hu