Kisebb földrengés volt Magyarországon
Kisebb földrengés volt Magyarországon vasárnap hajnalban, Békéscsaba térségében – tájékoztatott a katasztófavédelem a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye alapján.
A 2,1 magnitúdójú földrengést 4:01 perckor regisztrálták, a lakosság az epicentrum közelében potenciálisan érezhette, de bejelentés egyelőre nem érkezett.
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