Koncz Zsófia: az Erzsébet-tábor összeköti a magyar gyermekeket

Az Erzsébet-tábor összeköti a magyar gyermekeket – hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Zánkai Erzsébet-táborban tett csütörtöki látogatását követő sajtótájékoztatóján.

Koncz Zsófia rámutatott, hogy nemcsak az anyaországból, hanem határon túlról is vannak táborozók Zánkán: jelenleg több száz kárpátaljai magyar gyermek nyaral a táborban. Elmondta: a nyári időszakban több mint 40 ezer táborozó fordul meg a zánkai, fonyódligeti és az erdélyi táborokban.



Az államtitkár kiemelte, hogy a szépen felújított, jól szervezett táborban modern étkező, színházterem és sportcsarnok is várja a gyermekeket, így időjárástól függetlenül egészen biztosan megtalálják azt a programot, ami kikapcsolódást és feltöltődést nyújthat számukra. A gyerekek jelképes, fejenként, turnusonként ezer forintért vehetnek részt a teljes ellátást biztosító Erzsébet-táborokban, ahová ingyenes vonatos utazással juthatnak el – ismertette.



Koncz Zsófia megjegyezte, hamarosan kezdődik az iskolai tanév és a kormány az iskolakezdéskor is gondol a családokra, ezért hamarabb érkeznek a szeptemberben esedékes családtámogatási ellátások: a gyermekgondozást segítő ellátás (GYES), a gyermeknevelési támogatás (GYET) és a családi pótlék is augusztusban eljut az érintettekhez. Úgy vélte, nagy segítség a családoknak az ingyenes, illetve a kedvezményes gyermekétkeztetés, valamint az ingyenesen biztosított tankönyvek is.



Hornyák Tibor, az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány elnöke fontosnak nevezte, hogy a táborokban megforduló gyerekek megtapasztalhassák a közösség élményét, egyben örömének adott hangot amiatt, hogy munkájuk eredménye a gyermekek mosolyában mérhető.



Céljuknak nevezte, hogy minden gyerek, aki szeretne, életében legalább egyszer eljuthasson Erzsébet-táborba, és ott olyan élményt adjanak neki, ami az egész életét meghatározhatja.

Forrás: MTI

Nyitókép: Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára sajtótájékoztatót tart a Zánkai Erzsébet-táborban tett látogatását követően a táborban 2024. augusztus 22-én. MTI/Katona Tibor