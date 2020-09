Ma kezdődik a kulturális örökség napjai rendezvénysorozat

Országszerte több mint 250 helyszínen várják szombaton és vasárnap színes programok az érdeklődőket a kulturális örökség napjai rendezvénysorozaton.

A programok között több mint 100 tematikus séta várja a látogatókat, akik bejárhatják többek között a budai Várban a Lovarda és Főőrség épületét, míg Szegeden az alsóvárosi oromdíszek nyomába szegődhetnek. Győrben a Káptalandomb kazamatáiba ereszkedhetnek le, Baján pedig a 180 évvel ezelőtti nagy tűzvész ma is látható emlékeit ismerhetik meg az érdeklődők.

Emellett koncertek, tárlatvezetések, könyvbemutatók és kézműves workshopok is szerepelnek az idei programok között. A szentendrei ÚjMűhely Galériában a szitanyomás rejtelmeivel lehet megismerkedni, a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában pedig az Árpád-kori Kána falu leleteit mutatja be Terei György régész.

Keszthelyen a város legrégebbi világi épülete, a Pethő-ház történetét ismerhetik meg a látogatók, a magyaregregyi Máré-várban pedig mindkét nap hagyományőrző programok, fegyverbemutatók és előadások lesznek.

A rendezvénysorozat összes beltéri programján kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk használata – olvasható a oroksegnapok.gov.hu oldalon, ahol a részletes program is megtalálható.

A kulturális örökség napjai az európai örökség napok (European Heritage Days) magyarországi eseménysorozata, amelyet immár ötven országban rendeznek meg évről évre.

mti.hu