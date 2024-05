Magyar Mozgókép Díjra jelölték a Baska magyarul beszél című dokumentumfilmet. A Baska család menekülését megörökítő, a második világháború után a Felvidékről kitelepített magyarok ezreinek emléket állító alkotást június 14-én a MOZ.GO Magyar Mozgókép Fesztiválon is láthatja a közönség.

„Gyerekkoromtól kezdve minden családi ebédnél szóba került az a megpróbáltatás, amit édesapám 12 éves korában Felvidéken megélt. Ez az egy napig tartó szekérút számára olyan meghatározó emlék lett, amely haláláig absztrakt festészetének meghatározó motívumaként halad végig életművén” – mondja Baska Barbara rendező, aki festőművész édesapja, Baska József életének legmeghatározóbb mozzanatát örökítette meg a Baska magyarul beszél című lírai hangvételű dokumentumfilmben.

A rozsnyói Baska családnak 1947 januárjában a felvidéki magyarokat sújtó intézkedések és a Szudéta-vidékre való kitelepítés utolsó hulláma elől egyetlen éjszaka alatt, szekérháton kellett Magyarországra menekülnie. A dokumentumfilm annak a több ezer magyarnak is emléket állít, akiket a második világháború után kitelepítettek Csehszlovákiából.

Az alkotást a szakmai előzsűri Magyar Mozgókép Díjra jelölte „rövid dokumentumfilm” kategóriában. Idén nyolc kategóriában – játékfilm, tévéfilm, kisjátékfilm, egész estés animáció, rövid animáció, egészestés dokumentumfilm, rövid dokumentumfilm és tévésorozat – nevezhettek az alkotók a legrangosabb magyar filmes mustrára. Az előzsűri kategóriánként öt-öt filmet jelölt a szakmai díjra, amelyet június 15-én adnak majd át a MOZ.GO Magyar Mozgókép Fesztiválon.

A díjra jelölt filmeket a nagyközönség is megnézheti a június 12-től 15-ig tartó fesztiválon – a Baska magyarul beszél című dokumentumfilmet június 14-én tűzik műsorra.

Az alkotás – amelynek létrejöttét a Nemzeti Filmintézet támogatta – premierjére 2023 novemberében került sor, a Duna TV pedig 2024. január 22-én, a magyar kultúra napján mutatta be. 2023 vége óta a Libri és a Líra könyvesboltjaiban kapható a Baska magyarul beszél című könyv is – Baska József ugyanis naplóbejegyzésekben is megörökítette gyermekkori élményeit és a család Magyarországra menekülésének történetét.

A film előzetese itt érhető el.