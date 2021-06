Magyarország támogatja a kárpátaljai Annácska Zolgensma-kezelését

Újabb hat SMA-betegségben szenvedő gyerek Zolgensma-kezelését támogatja a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő – jelentette be Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere szerdán közösségi oldalán.

A támogatott gyerekek között van a kárpátaljai Szalcevics Anna is, akinek betegségéről tavaly augusztusban adtunk hírt. Nagy utat járt be azóta a család: ausztriai és magyarországi kivizsgálások, költözés, Spinraza-kezelések. A kislányért összefogott Kárpátalja és az anyaország is.

Magyarországon áprilisban jelentették be, hogy egyedi méltányossági elbírálás alapján az állam támogatja a Zolgensma génterápia több mint 700 millió forintos díját. Annácska életkora miatt kétséges volt a pozitív elbírálás, de a miniszter posztja szerint a kislány esélyt kap rá, hogy teljes értékű életet élhessen.

A család jelenleg várja a hivatalos tájékoztatást.

