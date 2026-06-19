35 éve hagyta el Magyarországot az utolsó szovjet katona

1991. június 19-én, 35 évvel ezelőtt hagyta el Magyarországot az utolsó megszálló szovjet katona, Viktor Silov altábornagy személyében. Ezzel az eseménnyel Magyarország 47 év után visszanyerte szuverenitását. Ennek emlékére június 19-e nemzeti emléknap, június utolsó szombatja pedig a magyar szabadság napja.

A csapatkivonás nem hivatalosan tulajdonképpen már 1989. április 25-én elkezdődött Kiskunhalason. A teljes kivonásról szóló szerződést azonban csak 1990 márciusában írták alá Moszkvában.

Közel ötvenezer szovjet katona és százezernél is több szovjet állampolgár hagyta el Magyarországot ebben az időszakban, a technikai eszközöket mintegy 35 ezer vasúti kocsin szállították el az országból.

A helyzetet bonyolította, hogy a határon a szűkebb nyomtávú magyar vasúti kocsikról a szélesebb nyomtávú szovjet kocsikra kellett átrakodni minden szállítmányt.

Az utolsó vonat 55 vagonnal 1991. június 16-án lépte át a magyar–szovjet határt. Az utolsó szovjet katona, Viktor Silov altábornagy, a Déli Hadseregcsoport utolsó parancsnoka pedig június 19-én, 15 óra 1 perckor hajtott át a záhonyi Tisza-hídon egy fekete Volgával. A kivonulást a megbeszélt határidő előtt 11 nappal sikerült teljesíteni.

Hátra volt még az elszámolás: a szovjet fél a hátrahagyott ingatlanokért követelt kompenzációt, míg Budapest a szovjet katonai jelenlét és a kivonulás által okozott környezeti károkat akarta megtéríttetni. A követelések mindkét fél részéről elérték a százmilliárd forintot, azonban időközben a Szovjetunió az összeomlás felé tartott.

A végső megegyezés szerint egyik fél sem fizetett.

Ez volt a „nullszaldós” megállapodás, amelyet már Borisz Jelcin orosz elnök írt alá Budapesten 1992. november 11-én, több mint egy évvel a tényleges csapatkivonás befejezése után.

Az Országgyűlés által 2001. május 8-án elfogadott 2001. évi XVII. törvény alapján június 19. nemzeti emléknap, június utolsó szombatja pedig minden évben a magyar szabadság napja

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: MTI/Kleb Attila

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