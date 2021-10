Magyar és világirodalmi könyvbemutatók a tizedik Margó Irodalmi Fesztiválon

Magyar és világirodalmi könyvbemutatókkal, beszélgetésekkel, Könyves Sétákkal és számos egyéb programmal várja a közönséget az idén 10 éves Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár, amelyet a Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál keretében, a Müpával közös szervezésben tartanak meg október 14. és 17. között a Várkert Bazárban.

Két év után a Margón ismét lehetőség lesz találkozni nemzetközi szerzőkkel is. A rendezvényen mutatja be például Nagyapám engem agyonlőtt volna című könyvének magyar kiadását a német Jennifer Teege, aki nagyapja, a náci Amon Göth és családja történetét beszéli el – közölték a szervezők az MTI-vel.

Az izlandi Jón Kalman Stefánsson, akinek Menny és Pokol-trilógiáját a Könyves Magazin az év könyvének választotta Magyarországon, ezúttal pedig Ásta című regényével érkezik.

A szintén izlandi Sigrídhur Hagalín Björnsdóttir A sziget című thrillerével már bemutatkozott a magyar olvasóknak, októberben új könyvével jön a Margóra, valamint a fesztivál vendége lesz két Európai Unió Irodalmi díjas szerző, a francia Gaëlle Josse és a katalán Iréne Sola.

A négynapos Margón mutatja be friss könyvét mások mellett Bartók Imre, Bodor Ádám, Csányi Vilmos, Danyi Zoltán, Háy János, Földényi F. László, Kalapos Éva Veronika, Karafiáth Orsolya, Kollár-Klemencz László, Markó Béla, Mezei Márk, Pataki Ági, Simon Márton, Szilasi László, Tisza Kata és Tóth Krisztina is.

A könyvbemutatók és beszélgetések mellett esténként zenés programok zárják a napot: a Magashegyi Underground a kortárs magyar irodalom verseit feldolgozó előadását mutatja be, fellép a Klasszik lasszó irodalmi-zenei projekt, Czinki Ferenc, Kemény Zsófi, Vitáris Iván és a Blahalouisana zenekarból ismert Schoblocher Barbara, Jancsó Gábor, Pénzes Máté produkciója, valamint a Margón debütál a Belefér egy pici szívbe című előadás, amelyben a Csík zenekar tagjai zenésítették meg Grecsó Krisztián gyerekverseit.

A tavaly megkezdett együttműködést folytatva ezúttal is lesznek a Könyves Magazinnal közös szervezésben olyan városi séták, melyek az irodalmi művek tükrében mutatják be Budapest különböző arcait.

Ezúttal is a fesztiválon adják át a legjobb első prózakötetnek járó Margó-díjat; a hét éve indított irodalmi díj nyertese a pénznyeremény és a próbafordítás mellett 10 millió forint értékű médiatámogatásban is részesül. 2020-ban Harag Anita Évszakhoz képest hűvösebb című novelláskötete kapta a díjat, akinek önálló estje a fesztivált megelőző napon, október 13-án mutatkozik be a Müpában.

A Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár a járványügyi szabályokat figyelembe véve, a nézők és a közreműködők biztonságát szem előtt tartva valósul meg, a rendezvényen való részvételi feltételekről a szervezők folyamatosan tájékoztatnak a https://www.margofeszt.hu weboldalon.

Forrás: MTI