Megválasztották a Miss Universe Hungary 2026-os királynőjét

Péntek este elegáns és emelkedett hangulatban rendezték meg a Miss Universe Hungary 2026 Koronázási Ceremóniáját a budapesti Operett színház, Kálmán Imre Teátrumában, ahol a tizenkét döntős közül megválasztották azt a hölgyet, aki a következő egy évben Magyarországot képviselheti a világ legismertebb szépségversenyén, a Miss Universe világdöntőjén Puerto Ricóban.

A zsűri döntése alapján végül Miss Universe Hungary 2026 királynője Kiss Kamilla, a 25 éves budapesti versenyző lett.

Első udvarhölgy: Sarka Lilien

Második udvarhölgy: Óvári Kinga

Közönségdíjas: Hotya Fanni

A CSR különdíját Zsanai Mia nyerte el.

Forrás: MTI

Nyitókép: balról jobbra: Sarka Lilien első udvarhölgy, Kiss Kamilla Miss Universe Hungary 2026, második udvarhölgy Óvári Kinga. Forrás: Miss Universe Hungary 2026 hivatalos Facebook-oldal

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