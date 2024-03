Mezővári cukrász a Magyarország Tortája verseny döntőjében

A Magyar Cukrász Ipartestület 18. alkalommal hirdette meg a „Magyarország Tortája” versenyt az augusztus 20-i nemzeti ünnep tiszteletére. A verseny évről-évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend, a cukrászok kreativitásuk legjavával alkotják meg a különlegesebbnél különlegesebb édességeket.

Ebben az évben a mezővári Kiss Gabriella és társa, Paál Fanni is nevezett a versenyre, és Árvácska nevű tortájukat be is válogatták a hat legkiválóbb alkotás közé. A Magyarország Tortája verseny kapcsán Gabriellával beszélgettünk.

– Hogyan kerültél kapcsolatba a cukrászattal?

– Gyerekkoromtól kezdve a cukrászat szerelmese vagyok, az első praktikákat édesanyámtól lestem el. Később Magyarországon élelmiszermérnöknek tanultam, majd visszatérve Kárpátaljára, férjemmel cukrászdát alapítottunk szülőfalumban. A háború kitörése után férjemmel és gyermekemmel Magyarországra települtünk.

– Hogyan folytatódott a szakmai karriered Magyarországon?

– Miután 2023 novemberében a kislányom elkezdte a bölcsődét, a Dobay Cukrászda és Pékség termelő üzemében kezdtem dolgozni cukrászként. Nagyon szeretek itt lenni, a munkatársak és a cukrászda vezetősége is nagyon kedves és segítőkész, ami külön öröm kisgyerekes anyukaként. A cukrászda maga is fiatal vállalkozás, alig több mint egyéves, ennek ellenére egy dinamikusan fejlődő és ambiciózus csapatról van szó.

– Miért gondoltátok, hogy beneveztek a Magyarország Tortája versenybe?

– A cukrászda vezetősége tájékoztatott minket, hogy szeretnének nevezni az idei Magyarország Tortája versenyre, és ha valakinek van jó ötlete, terve, akkor azt örömmel vennék és segítenék. Sok kóstolgatás és kísérletezés után kolléganőmmel, Paál Fannival közösen alkottuk meg a mi kis Árvácska tortánkat, a cukrászda munkatársai és vezetői pedig támogattak minket a nevezésben. Bár Fannival elég különbözőek vagyunk, a tortát illetően teljesen egymásra tudunk hangolódni, és egy különleges alkotást hoztunk létre.

– Milyen feltételeknek kell megfelelni az ország tortájának?

– A tortának meg kell felelnie az Ipartestület versenyfelhívásának:

„A 2024. évi verseny témaköre a „Szuperélelmiszer” volt, hogy a gazdag beltartalmi értékekkel rendelkező magyar alapanyagokra hívják fel a szervezők a figyelmet. Olyan új, kreatív tortákkal lehetett nevezni, melyek jellegzetes, meghatározó ízeit az alábbi alapanyagkosarakban felsorolt, hazai „szuperélelmiszernek” számító alapanyagok alkotják.

Az alábbi alapanyagkosarakból minimum kettő alapanyagot fel kellett használni a nevezett tortáknál:

● bogyós gyümölcsök: áfonya, feketeribizli, csipkebogyó, szeder,

● gabonák, magvak: kendermag, lenmag, tönköly, köles,

● zöldségek: cékla, sütőtök, sárgarépa, édesburgonya,

● olajos magok: dió, mandula, tökmag, mogyoró.

Felhasználásra javasolt további alapanyagok voltak: homoktövis, berkenye, kökény, méz, mák, egres, szamóca, málna, aszalt szilva, kékszőlő, étcsokoládé, zab.”

– Miben különleges a ti Árvácska tortátok?

– A tortánk megalkotásához a feketeribizlit és a mogyorót használtuk fel szuperélelmiszerként, ezeken kívül a homoktövis is meghatározó eleme lett tortánknak. A zsűri az értékeléskor kiemelte, hogy sok alapanyagot használtunk fel az elkészítés során. Amikor megvágjuk és a torta belsejéből az árvácska vibráló színei köszönnek ránk, abba bele lehet szeretni. Már eddig is sokat finomítottunk rajta, de várjuk a zsűri javaslatait is, hogyan tudnánk még harmonikusabbá tenni a tortánkat úgy, hogy a feketeribizli és homoktövis savanykás, szinte vad ízvilága a mogyoró és csokoládé teltségével megmaradjon. Nagy öröm számomra részt venni egy ilyen rangos versenyen, ahol nagyszerű csapat támogat minket és szakmailag is sokat fejlődhetek. Sosem gondoltam, hogy valaha részese leszek ennek, de Isten útjai ugyebár kifürkészhetetlenek. Talán nekem most itt kell lennem és ezt kell tennem Őszerinte.

A Magyarország Tortája verseny döntőjét júniusban tartják, az eredményhirdetésre pedig augusztus elején kerül sor. A nyertes tortát az augusztus 20-i ünnepségeken kóstolhatja először a nagyközönség, ezt követően az ország több száz cukrászdájában kapható lesz.

Horváth Gabriella

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Facebook/Magyar Cukrász Ipartestület.