Műsorok a holokauszt magyar áldozatainak emléknapján a közmédia csatornáin

A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján, április 16-án Nemes Jeles László Oscar-díjas Saul fia, valamint Kabay Barna és Gyöngyössy Imre Oscar-jelölt Jób lázadása című filmjét is műsorára tűzi a közmédia. Az áldozatokra további filmekkel emlékezik a Duna, a Duna World, az M5 és tematikus adással jelentkezik a Kossuth Rádió.

A zsidótörvények következtében száműzött zsidó színészekből alakult színház történetét mutatja be az M5 kulturális csatornán 8:55-kor kezdődő 16. zsoltár – Volt egyszer egy színház – Film az egykori Goldmark színházról című dokumentumfilm. Gárdos Péter filmrendező szülei életéből írt könyvét filmesítette meg Hajnali láz címmel. A koncentrációs táborból szabadult, de halálos betegséggel küzdő férfi igaz szerelmet kereső történetét 14:30-tól láthatják a csatornán. 19 órától újabb dokumentarista alkotást adnak, a Dvorszky Ferenc életpályáját feltáró Magda naplóját. A főszereplő személyének történelmi jelentőségéről sokáig csak a család beszélt, pedig történelmi szerepe óriási hatással volt a második világháborút követően Magyarország gyógyszerellátására, miközben részt vett a zsidók mentésében is. A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapjához kapcsolódva tűzi műsorára az M5 21 órától az utóbbi évtizedek legnagyobb nemzetközi sikert elért magyar filmjét, Nemes Jeles László Saul fia című alkotását. Az Oscar-díjas filmdráma 1944-ben, Auschwitz-Birkenauban játszódik. Főszereplője, Saul Ausländer egyike a krematóriumokban dolgozó sonderkommandósoknak. Mivel tudják, hogy bármelyik pillanatban kivégezhetik őket, fegyvereket gyűjtenek és lázadást szerveznek. Saul viszont az elégetésre váró holttestek között felfedezni véli saját fiát, és ettől kezdve a férfit a menekülés helyett egy másik lehetetlen küldetés élteti: elhatározza, hogy kicsempészi a testet és keres egy rabbit, hogy méltó módon eltemethesse gyermekét.

Kabay Barna és Gyöngyössy Imre 1984-ben Oscar-díjra jelölt Jób lázadása című filmjét tűzi műsorára az emléknapon 20:40-től a Duna. Az alkotás különlegessége, hogy gyermekszemmel ábrázolja a holokausztot. Jób, a hét gyermekét eltemető zsidó parasztgazda egy keresztény kisfiút fogad örökbe 1943-ban, hogy legyen örököse vagyonának és folytatója kultúrájának. A bibliai vonatkozású történet emberközelbe hozza és humorral szövi át az együtt töltött egy évet, amint a gyermek megismeri a zsidó hagyományokat, a paraszti élet szépségét és titkait, míg a nevelőszülők elhurcolásával a néző ugyanezen a rácsodálkozó, természetes gyermeki tekinteten át szembesül a holokauszt felfoghatatlan és ábrázolhatatlan borzalmával. A filmet kép-és hangrestaurált formában láthatják a nézők.

Egy valódi hős vakmerő cselekedeteiről és egy antihős rémtetteiről szóló Mindhalálig című dokumentumfilmmel emlékezik a holokauszt áldozataira a Duna Word. A 22:35-től látható alkotást 23:20-tól a Rémálmok nyomában portréfilm követi, bemutatva a világszerte ismert holokausztkutató, a több mint ötven könyvet publikált, Désen született Randolp Louis Braham izgalmas, fordulatos életútját.

A Kossuth Rádió több műsora is a holokauszt emléknapjához kapcsolódik április 16-án. A 9 óra után kezdődő Délelőttben online bejárható zsinagógákat ismerhetnek meg, 11 óra után A hely a szombathelyi zsidó kulturális központot mutatja be. A Vendég a háznál 11:32-től a Holokauszt Múzeum középiskolásokat célzó múzeumpedagógiai foglalkozásaira fókuszál, továbbá a délutáni Felfedező, Kalendárium és Jó napot, Magyarország! című műsor is a magyar történelem eme tragikus fejezetéről emlékezik meg. A 19:05-kor kezdődő Az Este vendége Bíró Eszter előadóművész, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége művészeti vezetője lesz.

Forrás: MTVA

Kép forrása: movar.piarista.hu