Május 10-én nyitnak a középiskolák Magyarországon

Május 10-én indul a jelenléti oktatás a középiskolákban és idén is csak írásbeli érettségi lesz – jelentette be a Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A kormányfő azt mondta: a járt úton fogunk maradni, és úgy fogjuk majd az érettségiket szervezni, ahogy tettük egy évvel ezelőtt is.

Mivel május 10-én fejeződik be az érettségi, ezért a mai operatív törzs ülésén úgy döntöttek, hogy bár már április 19-től kinyithatnának az iskolák, a nyitásukat mégis eltolják az érettségi utánra, mivel úgy értékelték, hogy pár hétre nem érdemes megbolygatni a már bejáratott munkarendet – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Kiemelte, tehát a középiskolások az érettségik után, május 10-én térhetnek vissza a hagyományos munkarendre.

Hozzátette, az iskolák már készen állnak az újranyitásra, a honvédség fertőtlenítette az intézményeket, a pedagógusok pedig megkapták a koronavírus elleni oltást.

Az érettségik kérdéséről is döntöttek, a tavalyi példát fogják követik és csak írásbeli érettségit szerveznek.

A tanulók és tanáraik biztonsága mellett azért is döntetek amellett, hogy idén is csak írásbeli próbákat tartják meg, mert az érettségi eredmények számítanak a legtöbbet az egyetemekre való bejutásnál, és fair küzdelmet szeretnének biztosítanak, azoknak is, akik a tavaly valamilyen oknál fogva nem jelentkeztek, jelentkezhettek egyetemre, viszont idén már mindenképp tervezik azt.

Az ezzel kapcsolatos részletszabályokat hamarosan közzé fogják tenni – mondta Orbán Viktor.

Forrás: hirado.hu