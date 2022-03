A NATO-csúcson sikerült a magyar álláspontot és a magyar nemzeti érdeket érvényesíteni, Magyarország nem küld katonákat és fegyvereket Ukrajnába – közölte Orbán Viktor miniszterelnök csütörtöki videónyilatkozatában.

A magyar kormányfő úgy fogalmazott: hosszú tárgyalások fejeződtek be, “nehéz szülés volt, de sikeres”.

“A magyar álláspontot és a magyar nemzeti érdekeket sikerült érvényesítenünk. Magyarország nem küld katonákat Ukrajnába, elfogadták, hogy fegyvereket sem küldünk, sőt, Magyarország területén keresztül sem haladhatnak fegyverek Ukrajna területére” – jelentette ki.

Értékelése szerint ezt azért tudták elfogadtatni, mert a NATO-nak az lett a közös álláspontja, hogy a legfontosabb közös NATO-cél az, hogy a háború semmiképpen se lépje túl Ukrajna határait.

Közölte, hogy ezért elvetették a légtérzár gondolatatát is. Egy Ukrajna feletti légtérzár azonos lett volta a légi háborúval – hangsúlyozta, hozzátéve ugyanakkor, hogy ez nem fog megtörténni és ez jó hír Magyarország számára.

A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy döntöttek az Ukrajnával szomszédos közép-európai országok – Lengyelország, Szlovákia, Magyarország és Románia – megerősítéséről is. Hozzátette: ide védelmi célzattal települnek majd NATO-erők.

Várjuk őket, jönnek törökök, olaszok és horvátok, valamint lesznek amerikaiak is – mondta Orbán Viktor, hangsúlyozva, hogy ők a magyar honvédséggel együtt fogják garantálni Magyarország és a magyar emberek békéjét és biztonságát.

Forrás: MTI